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Человек труда - главный герой нашей жизни

01.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Многие до сих пор помнят легендарные: "Мир! Труд! Май!". Первомай, называемый еще праздником весны, был не только политической акцией в советские времена, но и давал возможность встретиться с друзьями, увидеть свой коллектив. После демонстрации было принято ходить друг к другу в гости.
В нашей стране День труда установлен как общереспубликанский праздничный день. В этот день принято чествовать людей, достигших важных успехов в различных сферах народного хозяйства, подводить итоги, определять перспективы и верить, что намеченные благородные цели обязательно будут достигнуты, что Человек труда всегда был, есть и останется главным героем нашей жизни.

Традиционно на Ивьевщине в канун 1 Мая - Дня труда - чествуют трудовые коллективы организаций, предприятий, учреждений и их работников, которые по итогам работы за минувший год добились высоких результатов в работе и занесены решением райисполкома на районную Доску почета.
По итогам работы за 2019 год такой чести удостоены: Лаздунский сельский исполнительный комитет (Станислав Иванович Кузьмич); ГУО "УПК Лелюкинский детский сад - средняя школа" (Галина Иосифовна Алещик); ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга" (Светлана Александровна Ракеть); филиал ПО ООО "Техмаш" г.Лида "Завод сельхозмашин" (Дмитрий Марьянович Лисовский); Ивьевское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Александр Александрович Шляхотка); Ивьевское опытное лесничество ГЛХУ "Ивьевский лесхоз" (Владимир Александрович Царевич).
Работники народного хозяйства: Юрий Борисович Умрейко, учитель физической культуры и здоровья ГУО "Гимназия №1 г. Ивье"; Мария Николаевна Ленцевич, учитель начальных классов ГУО "Субботникская средняя школа"; Иван Станиславович Петровский, водитель ГЛХУ "Ивьевский лесхоз"; Валентин Францевич Новогродский, врач-инфекционист (заведующий) инфекционным отделением УО "Ивьевская центральная районная больница"; Ольга Александровна Степанушко, помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи Липнишковской врачебной амбулатории; Наталия Ивановна Ясюлевич, заведующий отделением круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов д.Некраши ГУ "Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района"; Андрей Станиславович Садоха, механик УО "Ивьевский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей"; Елена Вацлавовна Гурина, заведующая отделом культурно-массовой и просветительной работы г.п.Юратишки ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга"; Владимир Чеславович Кисляк, милиционер-водитель группы задержания строевого подразделения милиции отделения по охране объектов в г.Ивье Лидского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, прапорщик милиции; Александр Иосифович Трубицкий, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КСУП "Субботники"; Войтех Станиславович Рынкевич, тракторист-машинист КСУП"Баума"; Валентина Павловна Семенец, бригадир производственной бригады в животноводстве филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Евстафий Николаевич Станчиц, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро"; Станислав Иосифович Шапутько, тракторист-машинист КСУП "Трабы"; Александр Владиславович Вельб, тракторист-машинист КСУП "Агро-Липнишки"; Андрей Антонович Щоцкий, электрогазосварщик ОАО "Ивьевская сельхозтехника"; Геннадий Зыгмунтович Буринский, электрогазосварщик ДРСУ №156 коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гроднооблдорстрой"; Наталья Ивановна Ашейчик, техник Ивьевского района электрических сетей филиала "Ошмянские электрические сети; Александр Вацлавович Жижич, старший прапорщик внутренней службы, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №17 Ивьевского РОЧС; Владимир Иванович Берцук, старший мастер котельной по улице Чапаева г. Ивье Ивьевского РУП ЖКХ; Николай Иванович Данилов, ветеран Великой Отечественной войны; Олег Иванович Холяво, старший инспектор профилактики отдела охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ОВД Ивьевского райисполкома; Александр Викентьевич Инварович, начальник управления мелиоративных и строительных работ дочернего унитарного Новогрудского ПМС; Галина Леонтьевна Гудович, староста аг. Центральная Липнишковского сельсовета, библиотекарь ГУО "УПК Жемыславльский детский сад - базовая школа".

И. БУТУРЛЯ.

 
 
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Многие до сих пор помнят легендарные: "Мир! Труд! Май!". Первомай, называемый еще праздником весны, был не только политической акцией в советские...
 
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