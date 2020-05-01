Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается — Игорь Карпенко

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Вопрос переноса ЦТ пока не рассматривается, заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко во время посещения средней школы №64 Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«Мы работаем в тесном контакте с Министерством здравоохранения. Все рекомендации стараемся выполнять. Если будет необходимость перенести проведение ЦТ на какие-то другие сроки, мы готовы обсуждать и эти вопросы», — сказал Игорь Карпенко.

По его словам, любая информация до абитуриентов будет доводиться своевременно. «Сегодня пока нет необходимости делать какие-то заявления о переносе вступительной кампании. Чтобы абитуриенты не волновались, я об этом говорил раньше: никаких существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет, — отметил министр. — Мы фактически уже вступили в эту кампанию. Определены цифры приема, они уже вывешены в разрезе специальностей на сайтах высших учебных заведений, утверждены порядки приема в вузы. Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, у нас есть определенный зазор, на который можем пойти. Все эти вопросы внимательно отслеживаем, совместно с заинтересованными ведомствами обсуждаем. Когда будут приняты решения, мы об этом сообщим».

БелТА