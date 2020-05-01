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В Мозырском районе при столкновении с трактором пострадал водитель грузовика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 апреля примерно в полпервого дня в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.
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Водитель большегруза получил телесные повреждения и был госпитализирован. 23-летний тракторист не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.
На прошлой неделе в Минске Mercedes наехал на Renault.
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Новости Беларуси. 30 апреля примерно в полпервого дня в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор. По информации УВД Гомельского облисполкома, 41-летний...
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