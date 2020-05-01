В Мозырском районе при столкновении с трактором пострадал водитель грузовика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 апреля примерно в полпервого дня в Мозырском районе столкнулись грузовик и трактор.

По информации УВД Гомельского облисполкома, 41-летний водитель за рулём автомобиля «МАЗ» двигался по трассе Р31. На перекрёстке вблизи деревни Раевские грузовик выехал на встречную полосу и врезался в трактор «Беларус» с полуприцепом.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Водитель большегруза получил телесные повреждения и был госпитализирован. 23-летний тракторист не пострадал. По факту ДТП ведётся проверка.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

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