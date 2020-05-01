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Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

01.05.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ряд изменений вступают в силу с 1 мая. В Беларуси увеличены социальные пенсии и пособия при рождении детей, изменены лимиты на товары из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

Так, вырос бюджет прожиточного минимума. Он составляет 246 рублей 78 копеек и будет действовать до конца июля. Автоматически пересматриваются привязанные к этой величине выплаты: социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет, пособия при рождении детей. Они изменились соразмерно росту бюджета прожиточного минимума почти на 3 %.

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

С 1 мая отменяются лимиты на посылки из-за рубежа. Но стоимость одного заказа не должна превышать 22 евро, а его вес – 10 килограммов.

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

Екатерина Колб, начальник сектора Государственного таможенного комитета Беларуси:
Нововведение касается ввоза товаров в сопровождаемом багаже автомобильным видом транспорта. Ранее действующие нормы при перемещении граждан чаще, чем один раз в три месяца, отменяются. Остаются союзные нормы – 500 евро и 25 кг в расчете на одно физическое лицо.

Пенсии, пособия, лимиты на посылки из-за рубежа. Что изменилось в Беларуси с 1 мая?

Кроме того, для пенсионеров с начала мая вводится, ставшая уже привычной, 50%-ная скидка на проезд в поездах региональных линий эконом-класса. Она будет действовать до 30 сентября.

Люди в материале: Екатерина Колб

 
 
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Новости Беларуси. Ряд изменений вступают в силу с 1 мая. В Беларуси увеличены социальные пенсии и пособия при рождении детей, изменены лимиты на товары из-за...
 
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