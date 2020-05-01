Любопытный пёс вышел в прямой эфир, пока его хозяин вёл прогноз погоды из дома. Это стоит увидеть

Источник материала: ОНТ

Из-за пандемии люди во всём мире не только сидят дома, но и работают. Особенно непросто приходится ведущим новостей.

Ничто не предвещало того, что обычный выпуск прогноза погоды на FOX WTVT с Полом Деллегатто станет вирусным. Однако внезапно в его комнате появился пёс. Золотистый ретривер Броди был очень заинтересован работой хозяина. Внезапно пёс отключил экранную графику на компьютере. Из-за этого ведущему пришлось озвучивать прогноз погоды без изображения на экране.

«Сейчас карта не будет двигаться, потому что он просто ударил компьютер головой. Это было не самым умным поступком», – со вздохом отметил телеведущий.

Мужчина постарался продолжить прогноз погоды как ни в чём не бывало. Он гладил пса, который даже запрыгнул к нему на колени. Ближе к окончанию выпуска питомец заметил оператора с камерой. Тогда Броди начал изо всех сил привлекать его внимание к себе. Пёс прыгал вокруг камеры. Оператор был вынужден на некоторое время сфокусировать камеру на животном.

«Ой, мой мальчик, ой, это так нехорошо», – послышался закадровый голос ведущего.

Судя по всему, пользователи Сети с ним не согласны. Ролику удалось набрать более 3 с половиной миллионов просмотров.

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