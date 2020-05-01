У Беларуси всегда были крутые метатели, но сейчас медалей почти нет, зато много скандалов с допингом. Как мы до этого докатились?

Имя древнегреческого скульптора Мирона скорее всего кануло бы в Лету, не слепи он 26 веков назад «Дискобола». Спустя две с половиной тысячи лет Мирон, обожавший увековечивать в камне динамичные, пружинные позы, изваял бы молотобойца. И лучшей модели, чем белорус Ромуальд Клим, он не нашел бы...





Белорусская школа легкоатлетических метаний в течение 60 лет выдавала чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и континента. Первопроходцем в далеком 1954-м выступил воспитанник легендарного Евгения Шукевича молотобоец из Кричева Михаил Кривоносов. Он выиграл европейский титул, установил шесть мировых рекордов, а в 1956-м в Мельбурне первым из белорусов поднялся на олимпийский пьедестал.





Всего на Олимпийских играх белорусские метатели добыли 17 наград (4-7-6): пять, выступая за СССР, и 12 под флагом Республики Беларусь.





На чемпионатах мира побеждали копьеметательница Наталья Шиколенко, дискоболки Эллина Зверева и Ирина Ятченко, молотобоец Иван Тихон (дважды), толкатели ядра Янина Карольчик и Андрей Михневич. Лучшими в Европе становились метатели молота Михаил Кривоносов, Ромуальд Клим, Игорь Астапкович, дискобол Владимир Дубровщик, толкательница Наталья Михневич, копьеметательница Татьяна Холодович.





Однако в последние годы медальная река от метателей заметно обмелела. На Олимпиаде-2012 белорусы остались без наград, через четыре года в Рио репутацию спас 40-летний Иван Тихон, взявший серебро. На четырех подряд чемпионатах мира (2013-2019) наши в призы не попадали. На последнем планетарном форуме в Дохе лучшими стали Алена Дубицкая, показавшая шестой результат в толкании ядра, и Татьяна Холодович, у которой такое же место в турнире копьеметательниц. Годом раньше та же Дубицкая добыла бронзу Евро-2018. Вот и все. Их коллеги, собиравшие юношеские, юниорские и молодежные титулы, на авансцену мирового спорта все никак не выйдут.





В чем причина метательного кризиса? И есть ли надежды на возвращение в ряды лидеров топ-турниров?





Командир разведвзвода Евгений Шукевич создал белорусскую школу метания молота





Немного найдется в мире тренеров, ученики которых не сходили с олимпийского подиума более полутора десятка лет. К сообществу великих спортивных наставников принадлежал уроженец Минска Евгений Шукевич.













До войны он занимался боксом и верховой ездой, был участником знаменитых парадов физкультурников на Красной площади. Когда пришли фаши ские захватчики, Евгений Михайлович стал командиром взвода разведки партизанского отряда. Он в деталях знал технологию подрыва вражеских эшелонов и неоднократно использовал знания на практике. Дважды попадал в плен и оба раза совершал дерзкие побеги.





Помню, спросил его, как он брал «языков»? Евгений Михайлович рассказывал об этом буднично: «Подкрадешься тихонько, спрячешься за угол и ждешь момент, когда часовой приблизится на досягаемое расстояние. Иногда приходилось ждать долго. Потом прыгаешь на него и сразу – кляп в рот! А если не удавалось и тот пытался кричать, – штыком по горлу!» – «Не могу представить, чтобы интеллигентный человек мог с хладнокровной жестокостью убить другого человека...» Шукевич побагровел и очень негромко, но с железной твердостью произнес: «Их сюда никто не звал!»





После войны ему поручили развивать легкоатлетические метания. Он ими прежде не занимался. Поэтому сразу обратился на кафедру биомеханики Белорусского политехнического института (теперь БНТУ), засел за учебники, беседовал со специалистами. Шукевич тогда преподавал в институте физической культуры (ИФК, теперь – БГУФК) и искал в студенческой среде парней и девушек с соответствующей метаниям антропометрией.





Уже в 1952-м его воспитанник Михаил Кривоносов стал чемпионом Советского Союза в метании молота и отправился на Олимпийские игры в Хельсинки.





С волнением там не справился, но через два года выиграл чемпионат континента, первым из белорусов добившись высокого титула. Это сейчас победа на чемпионате Европы – дело обыденное, а в 1954-м евротитул моментально сделал Кривоносова одним из самых известных людей в БССР. И он начал крушить рекорды. Шесть мировых достижений превратили его в главного фаворита мельбурнской Олимпиады. Увы, золото он уступил американцу Коннолли. Однако серебряная медаль Кривоносова открыла летопись достижений белорусских спортсменов на Олимпийских играх. За этот успех Шукевич первым из белорусов удостоился звания заслуженный тренер СССР.





На следующих Олимпиадах – в Риме-1960 и Токио-1964 – воспитанники Шукевича Василий Руденков из Жлобина и Ромуальд Клим из Несвижа праздновали триумф.









На Играх-1968 в Мехико Клим был близок к золотому дублю. Однако в последней попытке его на 8 сантиметров опередил венгр Дьюла Живоцки. Кроме выдающегося трио (Кривоносов, Руденков, Клим), у Шукевича был еще и вице-чемпион Европы Алексей Балтовский. В активе этого великолепного квартета две золотые и две серебряные олимпийские медали, два золота и три серебра европейского образца и 14 побед на чемпионатах Советского Союза!





Эти достижения стали следствием тренерских поисков и новаций. Шукевич одним из первых в СССР стал использовать в тренировках основы биомеханики движений и начал работать с подопечными ежедневно и индивидуально. Заметив, что коллективная работа выхолащивает учеников (парни конкурировали на тренировках!), Евгений Михайлович стал заниматься с каждым по два часа. Он не экономил свое время, зато результаты его воспитанников быстро росли.





Шукевич воспитал и отличную тренерскую плеяду. Пожалуй, наиболее ярким его последователем стал олимпийский чемпион Клим, который по примеру своего учителя много лет успешно преподавал в университете физической культуры и тренировал метателей в спортивном клубе армии. Петр Зайцев, «поставивший на крыло» Игоря Астапковича и Вадима Девятовского, и Александр Носов, наставник Анны Малыщик, нашего нынешнего лидера в метании молота, тоже ученики Шукевича.





Сейчас едва ли не во всех регионах Беларуси проводятся массовые турниры метателей, самые известные из них – мемориалы Шукевича, Клима, Овсяника, на призы Тихона и Девятовского. В них растут и мужают сотни юных и взрослых атлетов. Парадокс, но в Беларуси соревновательный календарь у метателей более разнообразный, чем у бегунов и прыгунов. Это мощный фактор формирования и развития национальной школы метаний.





Владимир Сивцов и Мечеслав Овсяник расширили медальный репертуар белорусских метаний





В 90-х годах минувшего века и начале нового столетия весьма эффективно трудились Владимир Сивцов и Мечеслав Овсяник, воспитанники которых преуспели в других видах метаний – диска, ядра, копья.





Владимир Иванович – спокойный, рассудительный, сильный организатор и тонкий психолог. Наиболее известные его ученики – чемпионы мира Ирина Ятченко и Андрей Михневич, призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Василий Каптюх. Сивцов сейчас на заслуженном отдыхе.





Уроженец Вилейки Мечеслав Овсяник значительную часть жизни провел в России. Под кураторством Мечеслава Николаевича выросла плеяда звезд: олимпийские чемпионки Эллина Зверева и Янина Корольчик, серебряные призеры Олимпиад Наталья Шиколенко и Владимир Дубровщик, победитель Кубка мира Георгий Колноотченко. Многолетний главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Александр Рудских говорил об Овсянике: «Слава умеет работать на госзаказ». Тот обещал медали в обмен на преференции. И, как правило, держал слово. Даже тяжелая болезнь его не останавливала. Он боролся с ней четыре года. С сеансов химиотерапии возвращался не домой, а на тренировки. Его не стало в 1999-м.





Из тех, кто трудится сейчас, выделяется тренер из Гродно Григорий Синицын, первый наставник Корольчик, Дубровщика, олимпийцев Дмитрия Гончарука и Ольги Цандер. Сейчас Григорий Михайлович ведет к победным вершинам Алену Дубицкую. Брестский наставник Валерий Оксенчук специализируется в метании копья. Наиболее известные его подопечные – чемпионка континета Татьяна Холодович и призер молодежного Евро-2019 Алексей Котковец.





Допинговый деготь вперемежку с медальным медом

Титулов на официальных топ-турнирах белорусы добыли в достатке. Правда, в бочке меда немалая порция дегтя: семь олимпийских наград пришлось вернуть Международному олимпийскому комитету из-за положительных проб на допинг.





Неприятности начались на Играх-2000 в Сиднее. Предстартовый тест молотобойца Вадима Девятовского выявил запредельную концентрацию анаболика нандролона. 23-летнего парня отправили домой.





Через год на чемпионате мира в Эдмонтоне «засветился» 25-летний Андрей Михневич, у которого обнаружили гонадотропин.





Два кряду допинг-провала белорусов на топ-турнирах насторожили ВАДА. При том, что в Сиднее белорусские метатели блистали: олимпийских титулов удостоились Эллина Зверева и Янина Корольчик, а Ирина Ятченко и ее муж Игорь Астапкович заработали бронзовые награды.





Контроль ВАДА стал более плотным и, увы, не безрезультатным. В канун мирового форума-2003 стало известно о положительной пробе Корольчик на кленбутерол. Нарушители получили двухлетние дисквалификации. Этим дело и ограничилось, ибо к медальным разборкам проколы белорусов отношения не имели.





В том же 2003-м произошло событие, потрясшее мировой спорт. Власти США разоблачили и разгромили калифорнийскую лабораторию BALCO во главе с Виктором Конте, снабжавшую звезд американского спорта запрещенными стимуляторами. Следом поднялась волна дисквалификаций, накрывшая десятки титулованных особ, в том числе чемпионок мира в спринте Мэрион Джонс, Тори Эдвардс, Келли Уайт. Это расчистило путь к олимпийской вершине брестчанке Юлии Нестеренко, сенсационно победившей на стометровке. А еще спровоцировало решение МОКа консервировать на восьмилетний срок допинг-пробы, взятые у призеров и финалистов Олимпийских игр.





Именно эта установка оказалась роковой для десятков атлетов, преимущественно из постсоветских государств и Турции. В 2012-м перепроверили законсервированные допинг-тесты Олимпиады-2004. Пробы “серебряного” молотобойца Ивана Тихона и “бронзовой” дискоболки Ирины Ятченко оказались положительными.





Для Ивана это обернулось двойной неприятностью: кроме экспроприации медали его не допустили к участию в Играх-2012.





Опустошительной для белорусов вышла перепроверка анализов 2008 года. Из семи наград пришлось вернуть четыре: золото Оксаны Меньковой, серебро Натальи Михневич и бронзы ее коллег Надежды Остапчук и Андрея Михневича.





А самый громкий скандал приключился с той же Остапчук на Играх-2012 в Лондоне. Надежда победила в турнире толкательниц с огромным преимуществом, поднялась на пьедестал, получила золото, выслушала гимн и приняла сотни поздравлений. А через пару дней стало известно о ее положительной пробе, взятой при приезде в Лондон. И постсоревновательный анализ дал такой же неутешительный результат.





Медали, сданные после положительных допинг-проб: 2-2-3





2004





2. Иван ТИХОН





3. Ирина ЯТЧЕНКО





2008





1. Оксана МЕНЬКОВА





2. Наталья МИХНЕВИЧ





3. Андрей МИХНЕВИЧ





3. Надежда ОСТАПЧУК





2012





1. Надежда ОСТАПЧУК





Как говорится, из песни не выкинешь слова. Можно и по-другому: лес рубят – щепки летят!





Юрист Морган – спаситель белорусов





Триумф белорусских олимпийцев в Пекине-2008 оказался обманчивым. К четырем сданным наградам легкоатлетов добавились крапленые призы штангистов Андрея Рыбакова и Ирины Кулеши. И белорусская медальная копилка похудела с 19 до 13. Однако наказывали не только наших. В частности, из-за дисквалификации украинских атлетов белорусская пятиборка Анастасия Прокопенко стала бронзовой медалисткой, а борцу Мураду Гайдарову бронзу заменили на серебро. Все эти манипуляции происходили семь-восемь лет спустя. А непосредственно после пекинских Игр разыгралась драма белорусских молотобойцев Вадима Девятовского и Ивана Тихона, завоевавших серебряную и бронзовую награды. Их постсоревновательные допинг-пробы выявили повышенный уровень тестостерона. Это было расценено как нарушение антидопинговых правил. МОК дисквалифицировал белорусов и лишил их медалей. Серебро переправили венгру Криштиану Паршу, а бронзу – японцу Кодзи Мурофуси.





Белорусы наняли британского адвоката Майка Моргана и 31 декабря 2008 года подали иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Морган прославился тем, что помог избежать допинговых дисквалификаций российской бегунье Татьяна Андриановой и финской лыжнице Кайсе Варис. И в этот раз британец обнаружил нарушения в документационном процессе и снова выиграл.





В июне 2010 года CAS постановил: пекинская Национальная лаборатория, проводившая испытания, нарушила «требования к документации и отчетности», и удовлетворил апелляцию Вадима Девятовского и Ивана Тихона на восстановление первоначальных результатов олимпийского финала и возврат им олимпийских медалей. CAS назвал процесс по иску белорусов «необычно сложным допинговым делом» и признал их допинг-пробы недействительными, поскольку международные лабораторные стандарты не соблюдались.





В то же время в мотивационной части сказано: «Решение не должно быть истолковано как оправдание спортсменов, и суд не снимает с них допинговых подозрений».





Тем не менее суд нашел несколько оснований для удовлетворения иска: а) лаборатория не предоставила никакого «правдоподобного объяснения» для прерывания автоматизированной процедуры тестирования приборов IRMS-масс-спектрометрии с изотопным соотношением, б) лаборатория нарушила международные стандарты, заставив одного и того же аналитика проверять образцы «А» и «В». CAS уточнил, что отступление от международных стандартов «оправдывает аннулирование результатов тестов для обоих спортсменов».





МОК выразил разочарование решением CAS. ВАДА заявило, что «обеспокоено» работой, проделанной лабораторией, и «разочаровано» решением CAS.





Третий положительный тест Девятовского и вторая победа в CAS

8 марта 2013 года электронные СМИ растиражировали информацию о том, что пять медалистов чемпионата мира-2005 уличены в применении допинга после перепроверки законсервированных допинг-проб. В пятерку входили два белорусских чемпиона мира Надежда Остапчук и Иван Тихон, российская чемпионка в метании молота Ольга Кузенкова и два серебряных медалиста – Вадим Девятовский и российская прыгунья в длину Татьяна Котова. Шестым называли чемпиона мира-2003 Андрея Михневича, занявшего в Хельсинки шестое место. То есть, четверо из шести – белорусы (все – метатели), двое – россияне.





Накануне ЧМ-2015 в Пекине, 11 августа, появилась новая информация по этому делу.





«В марте 2013 года ИААФ объявила о шести ретроспективных положительных пробах, которые были сохранены в ожидании новых научных разработок, а второй анализ с использованием новейших доступных технологий теперь выявил 32 ранее не обнаруженные неблагоприятные пробы от 28 спортсменов с чемпионатов мира 2005 и 2007 годов. Однако из-за судебного процесса ни один из этих спортсменов пока не может быть назван».









Стратегия повторного тестирования ИААФ, начавшаяся в 2005 году, предусматривала длительное хранение образцов мочи атлетов в лозанской лаборатории допинг-анализа (LAD).





И пошла серия дисквалификаций. Кроме названных белорусов и россиян, наказан американец Джастин Гэтлин, потерявший золото за победы на 100 и 200 метров, и другой автор золотого дубля средневик из Бахрейна Рашид Рамзи.





Наказания основательно проредили медальное хранилище белорусских метателей. Андрей Михневич за второй допинг-прокол получил пожизненную дисквалификацию и утратил пригоршню наград, заработанных на топ-турнирах 2005-2011 годов. Серьезно пострадали также Иван Тихон и Надежда Остапчук, потерявшие чемпионские титулы-2005 и европейские регалии 2006 года.





Девятовскому, как и Михневичу, грозила пожизненная дисквалификация. В этой ситуации он снова обратился к Моргану, и англичанин снова выручил. Причем в этот раз все было довольно просто. Грубейшую ошибку совершили юридическая и антидопинговая службы Международной федерации легкой атлетики. С их подачи ИААФ (сейчас World Athletics) неправильно истолковала изменения в правилах Антидопингового кодекса, когда решила провести повторную проверку проб легкоатлетов, взятых во время чемпионата мира 2005 года.





Если по предыдущему правилу о хранении проб восьмилетний срок давности истек до 1 января 2015 года, он не мог быть продлен до десяти лет, которые предусматривала новая редакция кодекса. (Решение увеличить срок хранения допинг-проб с восьми до десяти лет приняли в 2014 году.) Так Морган добился отмены пожизненной дисквалификации Девятовского и сохранение серебряной медали ЧМ-2005.





Мало того, поскольку Тихон свое золото утратил, в протоколах ЧМ-2005 чемпионом мира значится именно Девятовский. Однако ИААФ не стала перевручать медали. Возможно, чтобы не провоцировать новый залп критики. Объявить спустя 16 лет чемпионом мира атлета, трижды сдавшего положительные допинг-пробы, было бы не логично.





Фактически Майк Морган спас нынешнюю карьеру Вадима Девятовского, руководителя Белорусской федерации легкой атлетики. Однако ни Европейская атлетическая ассоциация, ни World Athletics (ИААФ) несмотря на заметные организаторские достижения Вадима Анатольевича, не спешат продвигать его в руководящие органы своих структур.





Но вот вопрос: что мешало Надежде Остапчук и Андрею Михневичу присоединиться к Девятовскому, чтобы отбить дисквалификации ЧМ-2005? Предположу: дело в высокой стоимости адвокатских услуг Моргана. Михневич примерно в то же время потерял значительную сумму, около 400 тысяч долларов, в криминальной истории, связанной с сыном Владимира Япринцева. Когда в семье растут трое детей, задумаешься, что важнее – деньги или медали?





Допинг перекочевал к нам из советской эпохи как мощный фактор достижения высоких результатов





Как видите, в суверенной белорусской истории медальные достижения тесно переплетаются с допинговыми скандалами. Кроме названных спортсменов, дисквалификациям в разное время подвергались чемпионка Олимпийских игр и мира Эллина Зверева, чемпионка мира, Европы и всемирного атлетического финала Наталья Михневич, призеры ЧЕ в залах Павел Лыжин и Юлия Леонтюк, участники топ-турниров Андрей Воронцов (пожизненно), Дарья Пчельник, Дмитрий Сиваков, Павел Кривицкий, Елена Матошко, а также малоизвестные широкому кругу любителей спорта Дмитрий Полюхович, Сергей Бахар, Денис Гулевич, Юрий Васильченко, Евгения Любченко, Анастасия Мазурина... Может, кого-то и упустил. Разумеется, в каждом отдельном случае способы и масштабы использования запрещенных препаратов были разными. Однако





множественность дисквалификаций и громкость имен спортсменов позволяют предположить, что допинговая составляющая в течение долгого времени была частью учебно-тренировочного процесса, практикуемого спортсменами, тренерами и врачами.





Допинговый метод перекочевал к нам из советской эпохи. Белорусы не единоличные лидеры в среде дисквалификантов. Такая же ситуация в России и на Украине, у них ведь та же история. Неспроста же Athletics Integrity Unit, организация, созданная Международной федерацией для борьбы с негативными явлениями в легкой атлетике, относит Беларусь и Украину к группе допингового риска вместе с Кенией, Эфиопией и Бахрейном. А Россия вообще на караульном положении.





В тренерском цеху постсоветских стран немало возрастных специалистов, взгляды которых сформировались в прошлом веке. Люди жизнь посвятили тренерскому делу, и переубедить их перейти на новые методические рельсы непросто, может, и невозможно. Но правда и в том, что нельзя всех рисовать одним цветом. Есть и те, кто категорически не приемлет запрещенные методы и препараты.





Несмотря на заверения спортивных функционеров, что, мол, допинга у нас нет и все под контролем, в это пока трудно поверить. Хотя глупо и отрицать, что определенные усилия Минспорта, БФЛА и НАДА предпринимают. Время покажет, насколько они эффективны.





Сами спортсмены, как правило, не сознаются в умышленном использовании допинга. Ибо это равнозначно признанию в жульничестве. И не любят обсуждать допинговую тему с людьми не из их круга.





Допинговая коса под корень выкашивает чемпионов





Чтобы понять, отчего талантливая молодежь не выходит на передовые позиции во взрослом спорте, стоит посмотреть статистику чемпионатов Европы среди «андеров» (U-23). Они проводятся через год. В нынешнем столетии на десяти таких турнирах белорусы взяли 52 медали, 24 из них (46 процентов) приходится на долю метателей, в том числе 9 из 17 золотых. Вот имена чемпионов.





2001 Надежда Остапчук толкание ядра





2003 Наталья Михневич толкание ядра





2003 Павел Лыжин толкание ядра





2005 Павел Кривицкий метание молота





2007 Юрий Шаюнов метание молота





2007 Мария Смолячкова метание молота





2009 Юрий Шаюнов метание молота





2013 Захар Махросенко метание молота





2015 Виктория Колб толкание ядра





Первые трое из этого списка стояли на высоких пьедесталах, но угодили под антидопинговый каток. Об этом написано выше.





Павел Кривицкий дважды, в 2009-м и 2011-м, пробивался в финалы чемпионатов мира (5-е и 8-е места), выступал на Играх в Лондоне. А в 2015-м 31-летний атлет сдал положительный тест на гормон роста и на четыре года был отлучен от спорта. Вслед за ним такое же наказание схлопотал Юрий Васильченко, который на десять лет моложе Павла.





Дмитрий Сиваков был призером молодежных ЧЕ дважды, стоял тогда на пьедестале рядом с будущими легендами дискометания немцем Робертом Хартингом и поляком Петром Малаховским. Однако во взрослом спорте ограничился 15-м результатом на Играх-2008, а завершил карьеру дисквалификацией. Толкатель ядра Сергей Бахар в 21 выиграл Кубок Европы в молодежной группе, но вскоре провалил допинг-тест. Сейчас ему всего 30, в спорте его давно нет. Так допинговые срывы сломали карьеру группе звезд реальных и восходящих. И это только те, кто «засветился»!





В разы больше других, тех, кто удивляет дома рекордными бросками и получает за них в поощрение стипендии, ставки Минспорта, зарубежные тренировочные сборы и право участия в топ-чемпионатах. Однако на главных стартах жизни монументальные парни и девушки вдруг скукоживаются и оказываются не в состоянии повторить домашние всплески. А ведь нужно даже не повторять, а прибавлять. Причем не добрасывают до себя помногу – пять, семь, девять метров... Организм не прощает спортсмену игру в «кошки-мышки». Причин для объяснения провалов всегда находится в избытке. А главное: не пойман – не вор. И в дежурных интервью: да, не получилось, но вот в следующий раз...





Загнанные и выжатые до медалей не дотягиваются





Бывает и так: талантливый спортсмен собирает коллекции призов во всех возрастных категориях – юношеской, юниорской, молодежной, Его тренеры, не теряя времени, получают за это дивиденды. Но, повзрослев, тот же атлет порой не может выйти на уровень результатов, достигнутый в незрелом возрасте.





Молотобоец Юрий Шаюнов – спортсмен уникальный, выигравший два молодежных Евро кряду. Таковых в Европе за все годы по пальцам перечесть. В 2009-м сезон складывался для него более чем оптимистично: в феврале выиграл зимний чемпионат страны, через месяц – Кубок Европы среди молодежи, в апреле отличился «на призах Шукевича», в мае взял Кубок страны, в начале июня «на призах Клима» запустил молот за 80 метров (80,71). Затем первенствовал на летнем чемпионате Беларуси (78,76) и Всемирной универсиаде (76,92). Но «укатали Сивку крутые горки»: на главном старте, мировом форуме в Берлине, всего 71,37, 26-е место. Через год примерно такой же итог на еврофоруме. На двух следующих ЧМ преодолевал квалификацию, но в основных соревнованиях замыкал дюжины. Сейчас Юрию всего 32, золотой возраст для молотобойца. Однако он уже не выдерживает внутреннюю конкуренцию. Очень возможно, тогда, в 2009-м, способного парня загнали, выжали все соки.





Примерно то же произошло с коллегой Юрия Марией Смолячковой. И от нее многого ждали: в юниорах – чемпионка мира, в молодежи – лучшая в Европе. В отличие от Шаюнова, она дважды отбиралась на Олимпиады, но там лишь 25-е и 13-е места. Видимо, и в этом случае ранняя погоня за медалями оказалась губительной.





У метателя молота Захара Махросенко за плечами два чемпионата мира, на обоих ему не удавалось пройти квалификационный отбор. Толкательнице ядра Виктории Колб лишь 26. На чемпионате континента-2018 она впервые пробилась в восьмерку. Может быть, недавняя смена тренера поможет раскрыть потенциал перспективной девушки.





В 2011-м дискоболка Анастасия Каштанова стала вице-чемпионкой. В ней видели смену великим Эллине Зверевой и Ирине Ятченко. Однако Настя уже давно поставила крест на карьере спортсменки. А других девушек, способных выйти на топ-уровень в метании диска, у нас так и не появилось.





Молотобоец Олег Дубицкий в 18 стал призером юниорского ЧМ, в 21 – бронзовым медалистом молодежного ЧЕ. Сейчас ему 29, он показывает заурядные результаты и на топ-чемпионаты, как правило, не отбирается.





Недавно завершил карьеру участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро толкатель ядра Михаил Абрамчук. Семь лет назад он взял «молодежную» бронзу. В дальнейшем результаты почти не прогрессировали. Его постоянный соперник Алексей Ничипор тоже топчется на месте. Он на несколько лет моложе. Наши парни по праздникам толкают за 20 метров, но это теперь – вчерашний день. Требуется на два метра дальше.





Как лучше: с допингом или без?





Автора этих строк всегда интересовало, в какой степени допинг способствует спортивным победам и возможны ли большие достижения без использования запрещенной фармакологии. В разное время я задавал эти вопросы атлетам и тренерам, в том числе и некоторым героям, упоминаемым в нынешнем материале.





Около четверти века назад довелось беседовать с Овсяником. Решился задать ему вопрос на допинговую тему. Мечеслав Николаевич спокойно ответил: «Никогда не ставил фармакологическую подготовку во главу угла. Мы всегда шли к цели через пахоту, это самый надежный путь. Но когда ребята выполняли тяжелую физическую работу, не скрою, использовал ЭТО для поддержки организма спортсменов. Нагрузки ведь огромные! Поэтому делали небольшие курсы. Однако всегда помнил о том, что девушкам потом нужно будет рожать. И могу сказать, что у всех моих подопечных здоровые дети».





Были и другие разговоры. Из-за их конфиденциальности не стану называть имен собеседников. Некоторые атлеты и специалисты открытым текстом убеждали: стимуляторы используют все, в том числе американцы, британцы и так далее. Спортивная фармакология – это целая индустрия, в которой участвуют крупные компании, извлекающие из этого огромные прибыли. Те, у кого есть большие деньги, используют более современные и трудноуловимые допинг-контролем препараты.





Помню и такой разговор. Мощный красивый атлет сказал: да, можно и без допинга, но нужно потратить много времени и здоровья. Зачем? Спортивная фармакология для того и существует, чтобы экономить то и другое. С таблетками желаемое достигается быстрее и эффективнее. Через несколько лет он сдал положительный тест на допинг.





Разговоры разговорами, однако давайте оперировать фактами. В каждом виде метаний есть атлеты, которые много лет входят в мировую элиту и при этом никогда не имели проблем с допинг-контролем. Назову суперзвезд из близлежащих стран. В метании диска это двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, участник пяти Олимпиад Виргилиюс Алекна из Литвы. Другой именитый дискобол – поляк Петр Малаховски, чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2008 и 2016 годов. В метании копья самая яркая фигура – Барбора Шпотакова из Чехии, выигравшая Олимпиады-2008, – 2012 и три чемпионата мира. При этом чешка дважды уходила в декретный отпуск, чтобы родить сыновей.









Польская школа метания молота сейчас лучшая в мире. Ее лидеры – четырехкратный чемпион мира Павел Файдек, чемпион Европы и призер Олимпиады Войцех Новицки и, конечно же, Анита Влодарчик, у которой самый богатый послужной список: победы на двух Олимпиадах, трех чемпионатах мира и четырех Евро. Еще один поляк – Томаш Маевски – выиграл Олимпиады 2004 и 2008 года в толкании ядра. Сейчас на роль лидера мужского копьеметания выдвинулся Магнус Кирт из Эстонии, призер чемпионатов мира и континента. Их пример свидетельствует: покорять вершины можно и без допинга.





Кто будет штурмовать пьедесталы?





Литва, Польша, Чехия рядом, но нам не обязательно обращаться к опыту соседских звезд. Прямо сейчас у нас в национальной команде есть две великолепные спортсменки, которые входят в мировую элиту. Чемпионка Европы-2016 Татьяна Холодович четыре сезона подряд на главных соревнованиях сезона обязательно пробивается в шестерки лучших копьеметательниц мира (Олимпийские игры, чемпионаты мира 2017,-2019, чемпионат Европы-2018). На счету брестчанки победы на нескольких этапах «Бриллиантовой лиги» и в других престижных коммерческих соревнованиях. Лауреаты этих турниров регулярно подвергаются допинг-контролю.





То же относится к толкательнице ядра из Гродно Алёне Дубицкой. Ее высшее достижение – бронза Евро-2018. Обе девушки много выступают и хорошо зарабатывают. Одной – 29, другой – 30, они вступили в пору высших достижений и могут быть достойным примером для подражания. Однако рядом с ними пока больше назвать некого. Возможно, потому, что переход на бездопинговую методику подготовки дается медленно и мучительно.





Вот нынешнее положение белорусских метателей в рейтинге World Athletics. Надо сказать, что рейтинг определяется по пяти лучшим результатам атлета и зависит от уровня соревнований, на которых они показаны. У Холодович четвертое место в списке, у Дубицкой – пятое.





У Татьяны в рейтинг вошли показатели, достигнутые на Европейских играх в Минске, этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне, турнирах в Люцерне и Лозанне, чемпионате мира в Дохе. У Алены взяты результаты, показанные на чемпионатах мира и Европы, а также на трех этапах Бриллиантовой лиги в Швейцарии, США и Китае. То есть не на домашних тренировочных турнирах РЦОПа, где нет ни допинг-контроля, ни сильных конкурентов, ни нервного напряжения.









Кроме Холодович и Дубицкой, в число десяти лучших входит 24-летний молотобоец Глеб Дударев, который учится и тренируется в США. Его послужной список пока скромнее, чем у девушек. Главное достижение – восьмое место на чемпионате мира-2019.





Во втором десятке располагаются метательницы молота Анна Малыщик (14-я) и Елена Соболева (17-я), собиравшие призы в юном возрасте. У первой далекие домашние броски сочетаются с громкими провалами на главных стартах. Вторая пока не метала так, чтобы претендовать на высокие позиции в топ-чемпионатах. У Павла Борейши (20-й) единственное достижение – четвертое место на ЧЕ-2018.





Есть группа молодых метателей: Алексей Котковец (22 года, 24-й рейтинг), Елена Пасечник (25 лет, 29-я), Анастасия Маслова (23 года, 47-я), Виктор Трус (24 года, 51-й), Евгений Богуцкий (21 год, 63-й рейтинг). Котковцу 21, минувшим летом он стал третьим на молодежном Евро и на чемпионате мира в Дохе не растерялся. Настя Маслова на той же «молодежке» стала второй. Однако нет уверенности в том, что молодежь станет прогрессировать. У нас слишком много негативных примеров, когда перспективные атлеты после стремительного роста в юниорском и молодежном возрасте теряли вектор развития. Может быть, сделает шаг вперед кто-то из метателей среднего поколения, к коим условно причислим Анастасию Коломоец (26 лет, 26-й рейтинг), Павла Мелешко (28 лет, 31-й), Захара Махросенко (29 лет, 33-й), Викторию Колб (27 лет, 45-я), Алексея Ничипора (27 лет, 54-й). Или сумеет перезагрузить карьеру перешагнувшая 30-летнюю черту Елена Абрамчук (32, 44-я). Семь лет назад она добыла бронзу на зимнем Евро (18,85), но теперь ее ядро приземляется на метр-полтора ближе.





Талантов и подающих надежды в разношерстной метательской семье очень много. Но когда заходит разговор об олимпийских перспективах, одним из первых называют прошедшего огонь, воду и медные трубы Тихона, которому 24 июля стукнет 44. Иван Григорьевич, несмотря на драматические повороты спортивной судьбы, не раз становился палочкой-выручалочкой для спортивных начальников, обещающих медальные горы. Последние годы из-за травм Тихон выступает очень редко.





Белорусская школа метаний утратила ведущие позиции. Главные причины: увлечение допинговыми схемами и форсированная подготовка резерва, которая оборачивается психофизическим выхолащиванием юных чемпионов.





Как известно, Олимпийские игры в Токио отложены на год. Спортсмены и тренеры получили достаточно времени, чтобы осмыслить ситуацию и свое место в олимпийской системе координат. Успеха достигнут те, кто предаст забвению архаичные схемы, и успеет перейти на современные технологические рельсы.



