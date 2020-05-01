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МНС разъяснило особенности применения указа о поддержке экономики

01.05.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство по налогам и сборам разъяснило особенности применения указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС.

МНС разъяснило особенности применения указа о поддержке экономики

Указом для организаций в части налогообложения и налогового администрирования предусмотрено несколько мер поддержки.

Отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит

Указ предполагает предоставление местными органами власти отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита в отношении налогов, сборов (пошлин), полностью уплачиваемых в соответствующие местные бюджеты, арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности. Это касается периода с 1 апреля по 30 сентября текущего года. Погашение предусмотрено с 1 октября по 31 декабря ежемесячно равными долями не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.

При этом субъекту хозяйствования - налоговому агенту не предоставляется отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит по подоходному налогу, удержанному с доходов физических лиц. Данный налог удерживается с доходов физлиц при выплате им заработной платы и иных приравненных к ней доходов и не является налоговым обязательством организации или ИП.

Данную поддержку могут получить юрлица и ИП, основной вид экономической деятельности которых включен в прилагаемый к указу перечень, а также арендодатели (ссудодатели), предоставившие недвижимое имущество и отсрочку субъектам хозяйствования и арендаторам, оказывающим бытовые услуги населению. Для этого необходимо подать заявление об изменении установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней в местные органы власти по месту нахождения организации, месту жительства ИП.

Снижение сумм налога на недвижимость, земельного налога, арендной платы за участки в госсобственности

Местные органы власти, администрации свободных экономических зон получили право в течение II и III кварталов этого года принимать решения об уменьшении отдельным категориям плательщиков сумм налога на недвижимость и (или) земельного налога, а также арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежащих уплате в этот период. Под действие указа попадает налог на недвижимость со сроками уплаты 22 июня и 22 сентября, земельный налог (15 апреля, 15 июля, 15 сентября, 22 мая и 24 августа), арендная плата за землю (22 мая и 24 августа).

Каким категориям плательщиков предоставлять данные преференции, местные органы власти и администрации СЭЗ определяют самостоятельно. Организации вправе обратиться в указанные органы с обоснованием целесообразности включения их в перечень получающих преференции категорий.

Смещение срока наступления момента фактической реализации в целях исчисления НДС

Для арендодателей, предоставляющих отсрочку арендаторам, предусмотрено смещение срока наступления момента фактической реализации в целях исчисления НДС на 31 декабря текущего года в отношении арендной платы за недвижимое имущество, день сдачи которого в аренду приходится на период с 1 апреля по 30 сентября. Под недвижимым имуществом в данном случае понимаются капитальные строения (здания, сооружения), в том числе права на которые не зарегистрированы в установленном порядке, изолированные помещения, машино-места, их части, то есть недвижимое имущество как государственной, так и частной формы собственности.

Арендодатели должны выставить не позднее 10 января 2021 года электронные счета-фактуры (ЭСЧФ) в адрес арендаторов за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. В отношении арендной платы, приходящейся на период с 1 октября 2020-го, исчисление и уплата НДС, а также выставление ЭСЧФ должны будут производиться в установленном законодательством порядке.

При применении отсрочки по оплате НДС плательщиком уточненная налоговая декларация (расчет) по НДС не представляется, а обороты по сдаче недвижимого имущества в аренду за период с 1 апреля по 30 сентября будут отражаться в налоговой декларации (расчете) за текущий год, представляемой по сроку 20 января 2021 года.

Учет при налогообложении затрат на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий

Согласно указу, затраты на проведение санитарно-противоэпидемических, в том числе ограничительных, мероприятий по перечню, определяемому Министерством здравоохранения, включаются юридическими лицами в состав внереализационных расходов. Минздрав в настоящее время разрабатывает такой перечень. После его принятия Министерство по налогам и сборам подготовит дополнительные разъяснения по данному вопросу.

 
 
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  Министерство по налогам и сборам разъяснило особенности применения указа №143 от 24 апреля 2020 года "О поддержке экономики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МНС. ...
 
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