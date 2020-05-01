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«Ситуация сделала меня жёстче и более недоверчивой». Как Герасименя пережила дисквалификацию в 2003 году

01.05.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В 2003 году Вас дисквалифицировали за применение допинга. 17 лет Вам было – девчонкой ещё были! И возраст такой переходный. Не хотелось всё бросить от обиды и завязать с большим спортом?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Конечно, хотелось. Как иначе? Тем более, что дисквалифицировали меня на 4 года. Это просто вечный срок, на самом деле. Это целый цикл, олимпийский цикл. И, конечно, хотелось.

Я просто год практически не заходила в бассейн. Ходила, конечно, но так, для себя, в основном. Я перешла в зал, занималась, чтобы, хотя бы, просто держать физическую форму. Отвлекалась, как раз поступила. Учёба – в общем, немножко так отвлекалась. Потом первый год – у меня он был переломный, на самом деле. И тут очень важно было для меня понять, хочу ли я продолжать дальше, учитывая, что такая ситуация. Ну и тогда в этом году чуть позже сообщили мне о том, что, всё-таки, я попадаю под «амнистию», и мне дают не 4 года, а 2. Ещё один год выдержать вместо трёх гораздо легче. И я приняла решение, что я останусь.

Вадим Щеглов:
А как Вы нашли в себе силы вернуться?

«Ситуация сделала меня жёстче и более недоверчивой». Как Герасименя пережила дисквалификацию в 2003 году

Александра Герасименя:
Сначала это была злость и обида на то, что произошло. На тех, на всех, в общем-то, на всю ситуацию.

Вадим Щеглов:
Вы винили кого-то в этом?

Александра Герасименя:
Конечно, безусловно! Винила всех и вся! Но когда человек обижен, для него весь мир – он не под него, не для него, и все против. И поэтому, конечно, было достаточно сложно и в психологическом плане. Но вот, наверное, когда я поняла, что это только разрушает меня и ничего хорошего из этого не выйдет, мне пришло такое осознание, что я хочу продолжать. Хочу, продолжать не вопреки, а во имя. И, собственно, что я и сделала.

«Скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне». Герасименя рассказала, как автобус со спортсменами заблудился перед соревнованиями на Олимпиаде

Вадим Щеглов:
Эта ситуация как-то закалила Вас?

Александра Герасименя:
На самом деле, у ситуации две стороны. С одной стороны, как бы, да, – она сделала меня жёстче. Я понимала, чего я хочу. Я уже ко всему стала относиться через призму своего понимания ситуации, вообще, жизни, и я стала более осторожной, да. С другой стороны, то, что она сделала меня, всё-таки, жёстче и более недоверчивой, это тоже не даёт мне плюсов.  

Вадим Щеглов:
Для себя тогда цель определили, что Вы идёте к Олимпиаде?

Александра Герасименя:
Для меня тогда было не то, что «идти к Олимпиаде». Для меня целью было вернуться и вернуться, хотя бы, на свой прежний уровень. Потому что я очень сильно ушла назад. Откатилась на результате очень серьёзно. Я очень много потеряла в весе. Естественно, психологическое давление, всё, что происходило. Я хотела просто вернуться, вернуться на свой уровень. И доказать то, что несмотря на всё, что случилось, я могу дальше продолжать заниматься тем, что я люблю.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– почему не хотела бы видеть дочку спортсменкой        

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Александра Герасименя

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В 2003 году Вас дисквалифицировали за применение допинга. 17 лет Вам было –...
 
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