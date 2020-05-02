﻿ Издевается? Белорусский депутат заявил, что основная социальная поддержка в Беларуси — это возможность работать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Издевается? Белорусский депутат заявил, что основная социальная поддержка в Беларуси — это возможность работать

02.05.2020 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси основной формой социальной поддержки во время эпидемии COVID-19 является возможность продолжать работу. Об этом заявил Сергей Клишевич, член постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке.




"Для сравнения, карантин в большинстве стран ЕС не предполагал каких-либо выплат физическим лицам, а также отсрочки коммунальных платежей и аренды. Беларусь как социально ориентированное государство не могла пойти по аналогичному пути, оплачивая карантин за счет личных средств своих граждан. Также хотелось бы обратить внимание, что те средства, которые выделяет Еврокомиссия, направлены в первую очередь на поддержку конкретных отраслей экономики и, в первую очередь, промышленности и транспорта", — сказал Клишевич в комментарии государственному агентству БЕЛТА.

Он повторил слова Александра Лукашенко о том, что в нашей стране нет необходимости вводить карантин. Отказ от карантина объясняется прежде всего потребностями промышленности. "Поскольку остановка реального сектора сильнее всего отразилась бы на социальной ситуации. Кроме того, длительная социальная депривация в жестких формах вместе с внешним информационным давлением приводят к ряду нежелательных последствий: депрессиям, асоциальному поведению. Все это можно отнести к "заслугам" коронапсихоза, о котором неоднократно говорил президент", — добавил депутат.

Он заявил, что меры социальной изоляции и дистанцирования могут соблюдаться во время работы. Мол, на полиграфкомбинате имени Якуба Коласа в Минске он видел, что предприятие было закрыто для посторонних, а внешние контакты сотрудников были сведены к минимуму. "Однако в свободное время необходимо ограничиться маршрутом "работа — дом" и избегать ненужных контактов", — сказал Клишевич.

Сергей Клишевич сделал карьеру в государственной молодежной организации БРСМ. В ноябре 2019 года он стал членом Палаты представителей, выдвигаясь путём сбора подписей и от Коммунистической партии Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси основной формой социальной поддержки во время эпидемии COVID-19 является возможность продолжать работу. Об этом заявил Сергей Клишевич, член постоянной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как варить рис? Спросили совета у шеф-повара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика