Издевается? Белорусский депутат заявил, что основная социальная поддержка в Беларуси — это возможность работать













БЕЛТА. "Для сравнения, карантин в большинстве стран ЕС не предполагал каких-либо выплат физическим лицам, а также отсрочки коммунальных платежей и аренды. Беларусь как социально ориентированное государство не могла пойти по аналогичному пути, оплачивая карантин за счет личных средств своих граждан. Также хотелось бы обратить внимание, что те средства, которые выделяет Еврокомиссия, направлены в первую очередь на поддержку конкретных отраслей экономики и, в первую очередь, промышленности и транспорта", — сказал Клишевич в комментарии государственному агентству





Он повторил слова Александра Лукашенко о том, что в нашей стране нет необходимости вводить карантин. Отказ от карантина объясняется прежде всего потребностями промышленности. "Поскольку остановка реального сектора сильнее всего отразилась бы на социальной ситуации. Кроме того, длительная социальная депривация в жестких формах вместе с внешним информационным давлением приводят к ряду нежелательных последствий: депрессиям, асоциальному поведению. Все это можно отнести к "заслугам" коронапсихоза, о котором неоднократно говорил президент", — добавил депутат.





Он заявил, что меры социальной изоляции и дистанцирования могут соблюдаться во время работы. Мол, на полиграфкомбинате имени Якуба Коласа в Минске он видел, что предприятие было закрыто для посторонних, а внешние контакты сотрудников были сведены к минимуму. "Однако в свободное время необходимо ограничиться маршрутом "работа — дом" и избегать ненужных контактов", — сказал Клишевич.





Сергей Клишевич сделал карьеру в государственной молодежной организации БРСМ. В ноябре 2019 года он стал членом Палаты представителей, выдвигаясь путём сбора подписей и от Коммунистической партии Беларуси.