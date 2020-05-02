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Прямые телефонные линии проведут 2 мая Мингорисполком и облисполкомы

02.05.2020 08:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прямые телефонные линии проведут 2 мая Мингорисполком и облисполкомы

Рассказать о проблемах и высказать предложения – с 9:00 до 12:00 представители власти снова выходят на связь с населением.

Прямые линии будут работать во всех исполкомах страны. Коммунальные и жилищные вопросы, необходимость ремонта дорог и зданий, трудности с транспортным сообщением или качеством обслуживания – все обращения будут взяты на контроль. Разобраться с ними обещают в течение месяца с момента звонка.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Витебского облисполкома Белорус Владимир Николаевич – 80212222222,

заместитель председателя Гомельского облисполкома Конюшко Андрей Васильевич – 80232331237,

заместитель председателя Брестского облисполкома Борисюк Геннадий Иосифович – 80162213121,

заместитель председателя Минского облисполкома Рогащук Николай Михайлович –80175004160,

заместитель председателя Минского горисполкома Дорохович Александр Викентьевич – 80172224444.

заместитель председателя Могилевского облисполкома Малашко Валерий Анатольевич – 80222501869,

управляющий делами Гродненского облисполкома Попов Игорь Андреевич –80152735644.

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Рассказать о проблемах и высказать предложения – с 9:00 до 12:00 представители власти снова выходят на связь с населением. Прямые линии будут работать во всех...
 
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