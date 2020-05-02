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Назначен начальник УСП ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой»

02.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Назначен начальник УСП ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой»
Начальником УСП ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой» назначен Иван Вячеславович Чёрненький.


Назначен начальник УСП ПМК-30 ОАО «Пинсксовхозстрой»
Родился в Пинске в 1982 году. В 2005 году окончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «экономика и управление на предприятии». С 2001 года работал на разных должностях в ряде организаций города. В том числе мастером, прорабом СУ № 31 ОАО  «Стройтрест № 2», ведущим инженером отдела контроля качества ОАО  «Стройтрест  № 2».

До назначения занимал должность главного инженера ОАО «Пинсксовхозстрой».

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