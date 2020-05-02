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Представители региональной и местной власти проведут сегодня прямые линии
02.05.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
2 мая с 9.00 до 12.00 состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского областного исполнительного комитета Геннадием Иосифовичем Борисюком по вопросам организации работы социальной сферы (медицина, оздоровление и санаторно-курортное лечение, образование, социальная защита, занятость, культура, спорт и другие вопросы). Волнующие вопросы можно задать по телефону в городе Бресте – 8-0162-21-31-21.
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2 мая с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Владимир Павлович Петько.
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2 мая с 9.00 до 12.00 прямую линию по телефону 31-60-63 проведет заместитель председателя горисполкома Геннадий Игнатьевич Поликовский.
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