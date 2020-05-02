ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Даже арбузы, ананасы и арахис. Посмотрите, что на своих грядках выращивают белорусские айтишники

02.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Грядки — это не только экологичные овощи, но и прекрасная возможность переключиться после работы, особенно офисной. А еще бывалые называют огород местом для релаксации. Мы нашли таких огородников среди айти-специалистов и узнали, что они выращивают на своих грядках. И, честно признаться, удивились.


Фото из архива Сергея


Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by (ООО «Надежные программы»)

Сергей — опытный огородник и по-настоящему впечатлил нас ассортиментом выращиваемых культур.

— Огород и сад у меня занимают 40 соток, и растет там абсолютно все: если перечислять, это будет пара экранов текста. У меня штук 30 грядок, больше сотни деревьев, включая персики, нектарины. Выращиваю несколько десятков столовых сортов винограда, около 15 сортов крыжовника, с десяток сортов голубики — под 30 кустов. Причем есть интересные сорта, например «Розовый лимонад», у которого цвет ягод не голубой, не синий, не черный, а розовый.

Сергей выращивает и более необычные для Беларуси культуры.

— Сейчас климат изменился. Если раньше для кого-то было экзотикой вырастить арбузы, дыни, то сейчас при правильной агротехнике, при правильном выборе сортов это на огородах обычная культура. У меня растут и арбузы, и дыни — отлично плодоносят уже который год.


Фото из архива Сергея

Фото из архива Сергея

В последнее время Сергей сажает арбузов больше, чем даже картофеля.

— Что касается картофеля, предпочитаю выращивать какие-то интересные сорта. Возил посадочный материал из Франции: мне нравятся французские сорта картофеля. Посадочный материал покупаю суперэлитный, привожу и наслаждаюсь результатами. А еще из необычного выращиваю арахис и ананасы.


Фото из архива Сергея

Аоахис. Фото из архива Сергея

Сергей говорит, что его с самого детства тянуло к садоводству и огородничеству, а в последние десять лет стал заниматься этим профессионально.

— Профессионально — это значит использую различные технологии, экспериментирую. Например, у меня яблоня есть — одно дерево, а на нем привито десять сортов яблок. Красное, зеленое, желтое, позднее, раннее, среднее — все они растут на одном дереве. Или у меня есть одна отапливаемая теплица для получения раннего урожая. Отопление — электричеством. Понятно, что это не экономия. Дешевле пойти на рынок или в магазин и купить испанские помидоры, нежели вырастить свои, потратив деньги на обогрев, семена, удобрения и на все остальное. Когда ко мне приезжают друзья, все, такие, говорят: «Офигенно, здорово, супер! В мае месяце у тебя уже помидоры, огурцы свои!». Потом, когда поднимают экономическую составляющую, хватаются за голову: «Нет, мы лучше в магазине купим».


Фото из архива Сергея

И еще пара слов об урожае из теплицы и особенностях его выращивания.

— В этом году из-за того, что зима была теплая, мы в январе посадили редиску, а в апреле ее уже полностью убрали. Сейчас на этом месте в теплице благополучно растут томаты, уже есть первая завязь. И еще. Если раньше в теплицах росли в основном помидоры, огурцы, баклажаны, сладкие перцы, то сейчас часть теплиц отдана под крупноплодный виноград — именно для получения ранних урожаев. Кроме того, часть огурцов в теплице выращиваем в здоровых горшках, литров по 10−15. Из-за того, что солнце хорошо прогревает почву в этих горшках, огурцы растут быстрее тех, что в грунте.

Сергей щепетильно подходит к тому, какие сорта овощей и фруктов посадить.

— За десятилетие уже сложилось какое-то видение по сортам различных культур. Я знаю, какой сорт лучше посадить, какой именно на моей почве даст оптимальный урожай. И сажаю те сорта, которые нравятся мне по вкусу. Дегустирую по осени, выбираю и потом целенаправленно сажаю именно эти сорта.


Дмитрий Варвашеня, Drupal разработчик

Дмитрий на огороде экспериментирует и относится к посадкам больше как к развлечению. Но набор культур у него растет необычный.

— Теща на моем участке каждый год сажает помидоры с перцами. Сам я пытаюсь вырастить арбузы, но росток больше 5 см у меня не вырастал. Кукурузы в прошлом году аж три початка собрали. В этом году посадил спаржу. Земляника растет, клубники немного есть. На одной грядке лук торчит. Малина от соседа приползла. Алыча от того же соседа приползла. У меня много таких кустов, которые сами поприползали: просто подстригаю их периодически, они растут. Маслята растут. Есть елка и пара сосенок, вокруг них потихоньку пошли маслята, а в прошлом году был даже один рыжик. Когда шли дожди — проснулся, срезал грибов, поджарил или супчик сварил. В прошлом году в районе 50 маслят жена собрала. Еще есть грядка, на которой собираемся подсолнухи воткнуть с кукурузой.


Фото из архива Дмитрия

Есть у Дмитрия и теплица.

— У нас один парник, 3 на 6 метров, куда будем сажать огурцы. В прошлом году у меня с ними не сложилось, выросло полторы штуки. Но я сажаю по приколу. Втыкаю в землю, и дальше оно само — либо вырастет, либо нет. В этом году посадим огурцы в теплицу, в прошлом сажали их снаружи. Посмотрим, что получится. Еще в теплице будут расти перцы — пока они вместе с огурцами на подоконниках торчат. Помидоры уже воткнули в парник, штук 30 — немного посадили. В прошлом году носил в офис ведрами, чтобы их кто-нибудь ел.


Фото из архива Дмитрия

Еще растет кое-что из зелени.

— "Евроопт" как-то развозил загадочные семена, я их все посадил, потом мучился, закапывал — собственно, так я добавил еще одну грядку. Ну там абсолютно загадочные вещи росли: пожевал какую-то травку, потом плевался пару дней.

Рассказал Дмитрий и о том, как вообще начал заниматься огородом.

— Я построил дом. По приколу воткнул картошку. По итогу выросло чуть ли не меньше, чем посадили: один раз она замерзла то ли в июне, то ли в июле, второй раз поздно воткнул, и когда сосед скосил ботву, колорадский жук съел мои жалкие 8 кустов за ночь. Потом по приколу воткнул кукурузу. На первый год она выросла чуть выше чем по колено, и только на третий год что-то получилось. Огородничаю методом проб и ошибок, иногда что-нибудь гуглю. А сажаю — потому что просто прикольно.


Фото из архива Дмитрия

Еще у Дмитрия растут цветы и декоративные деревья.

— Вокруг дома — цветочки растут, но есть нюанс: в почве похоронено много кусочков кирпичей, обрезков блоков и прочих вещей, вроде как не шибко вредных. Ну и каждый раз, когда мне привозят какое-нибудь очередное дерево, начинаю копать лунку и нецензурно выражаться. Так, на этой неделе гладиолусов закопал 20 штук — в бетоне почти, было то еще развлечение. Ну а так — растет что-то, по общей площади посадки занимает всего ничего. Основное — это «газон». И еще туи колосятся потихоньку.


Фото из архива Дмитрия

Станислав Осипенко, product manager в EIS Group

Станислав говорит, что огородом в основном занимается жена. Она выращивает зелень и ягоды.

— Огород у нас небольшой, основную часть участка занимает газон. Но есть три грядки — для души. На них растут клубника — для детей, и еще рукола, базилик, лучок, разные салаты, тимьян, розмарин — все, что можно потом использовать в готовке.


Фото из архива Станислава

Помимо грядок с ягодами и зеленью, есть кустарники, цветник, декоративные и плодовые деревья.

— У нас растут жимолость, вейгела, спирея, елка, причем она выглядит как обычная, а иголки не колются. Посадили белую сирень, рядом — жасмин, папоротники, разные плетистые травяные растения, которые будут оплетать клумбу. В цветнике — пионы, лаванда, ирисы, лилии, нарциссы, тюльпаны, а в планах — астры и циннии. Есть и плодовые деревья: груша, две яблони, два абрикоса.


Фото из архива Станислава

Заниматься выращиванием культур в семье Станислава начали благодаря маме супруги.

— У нее участок недалеко от нашего, в 200 метрах по нашей улице. Она опытный садовод-огородник и пытается этим делом заразить нас. Бывает, скажет: «У меня тут хороший куст есть, надо и вам посадить!» Начинаем с ней откапывать, приносим, высаживаем. На прошлой неделе посадили с ней гладиолусы, скоро должны взойти. Но в основном все высаживаем сами. Нам только сделали подготовку почвы. Ну и газон укладывали ребята, которые этим занимаются.


Фото из архива Станислава

Станислав с женой успевают заниматься домом и участком в выходные. Проводят здесь время и сейчас, во время самоизоляции.


Николай, senior project manager в американской компании

Николай говорит, что в прошлом году у него было несколько грядок.

— На двух грядках мы выращивали лук, еще на одной — петрушку и укроп. Плюс было по одной грядке земляники и клубники. А в парнике росли огурцы и томаты.

Посадками занимался в основном сам Николай.

— Клубнику сажал сам. Лук — десятилетний сын с соседскими детьми под присмотром жены, для них это было хорошим развлечением. Зелень — жена. Еще я сам высадил пару десятков хвойных растений — туй, можжевельников и елок.


Фото из архива Николая

Другие культуры выращивали в теплице.

— Я купил рассаду огурцов. Рассада томатов была своя — высеивала жена и моя мама. Всю рассаду в парник высаживал тоже я. Причем оказалось, что мамина рассада — высокая, сантиметров по 30, а у жены — примерно по 5. Я посадил и ту, и другую, но не верил, что маленькая рассада приживется: поливал ее вместе с маминой только из уважения к жене. И что вы думаете — она принялась и из нее в итоге выросли крепкие кусты томатов с красивыми черриками. А плоды на маминых томатах трескались и выглядели не так привлекательно — видимо, сорт был неудачным. А вот в позапрошлом году мамины томаты хвалили все, кого мы угощали. А выросло их у нас столько, что пришлось большими пакетами от "Евроопта" раздавать друзьям. Часть помидоров еще и заморозили.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме огорода был и сад.

— На участке у нас росли голубика, малина, красная и черная смородина, черешня, вишня, персик, орешник, ежевика, яблони и груши — но это все уже сажали предыдущие хозяева, у которых мы купили дом.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Николай объяснил, ради чего начал огородничать.

— Мне нравилось заниматься огородом. А самым большим удовольствием было наблюдать, как дети за обе щеки едят ягоды. Наша двухлетняя дочь каждое утро сразу с постели шла в огород и кушала ягоды, еще и мне приносила — угощала. Ну а сам я любил похрустеть свежим огурчиком!

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оказывается, белорусские IT-специалисты тоже любят огородничать. Причем не ограничиваются стандартным набором культур.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: какими будут курсы евро и доллара в мае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика