Даже арбузы, ананасы и арахис. Посмотрите, что на своих грядках выращивают белорусские айтишники

Источник материала: Tut.by

Грядки — это не только экологичные овощи, но и прекрасная возможность переключиться после работы, особенно офисной. А еще бывалые называют огород местом для релаксации. Мы нашли таких огородников среди айти-специалистов и узнали, что они выращивают на своих грядках. И, честно признаться, удивились.



Фото из архива Сергея



Сергей Повалишев, генеральный директор hoster.by (ООО «Надежные программы»)

Сергей — опытный огородник и по-настоящему впечатлил нас ассортиментом выращиваемых культур.

— Огород и сад у меня занимают 40 соток, и растет там абсолютно все: если перечислять, это будет пара экранов текста. У меня штук 30 грядок, больше сотни деревьев, включая персики, нектарины. Выращиваю несколько десятков столовых сортов винограда, около 15 сортов крыжовника, с десяток сортов голубики — под 30 кустов. Причем есть интересные сорта, например «Розовый лимонад», у которого цвет ягод не голубой, не синий, не черный, а розовый.

Сергей выращивает и более необычные для Беларуси культуры.

— Сейчас климат изменился. Если раньше для кого-то было экзотикой вырастить арбузы, дыни, то сейчас при правильной агротехнике, при правильном выборе сортов это на огородах обычная культура. У меня растут и арбузы, и дыни — отлично плодоносят уже который год.



Фото из архива Сергея



Фото из архива Сергея

В последнее время Сергей сажает арбузов больше, чем даже картофеля.

— Что касается картофеля, предпочитаю выращивать какие-то интересные сорта. Возил посадочный материал из Франции: мне нравятся французские сорта картофеля. Посадочный материал покупаю суперэлитный, привожу и наслаждаюсь результатами. А еще из необычного выращиваю арахис и ананасы.



Фото из архива Сергея



Аоахис. Фото из архива Сергея

Сергей говорит, что его с самого детства тянуло к садоводству и огородничеству, а в последние десять лет стал заниматься этим профессионально.

— Профессионально — это значит использую различные технологии, экспериментирую. Например, у меня яблоня есть — одно дерево, а на нем привито десять сортов яблок. Красное, зеленое, желтое, позднее, раннее, среднее — все они растут на одном дереве. Или у меня есть одна отапливаемая теплица для получения раннего урожая. Отопление — электричеством. Понятно, что это не экономия. Дешевле пойти на рынок или в магазин и купить испанские помидоры, нежели вырастить свои, потратив деньги на обогрев, семена, удобрения и на все остальное. Когда ко мне приезжают друзья, все, такие, говорят: «Офигенно, здорово, супер! В мае месяце у тебя уже помидоры, огурцы свои!». Потом, когда поднимают экономическую составляющую, хватаются за голову: «Нет, мы лучше в магазине купим».



Фото из архива Сергея

И еще пара слов об урожае из теплицы и особенностях его выращивания.

— В этом году из-за того, что зима была теплая, мы в январе посадили редиску, а в апреле ее уже полностью убрали. Сейчас на этом месте в теплице благополучно растут томаты, уже есть первая завязь. И еще. Если раньше в теплицах росли в основном помидоры, огурцы, баклажаны, сладкие перцы, то сейчас часть теплиц отдана под крупноплодный виноград — именно для получения ранних урожаев. Кроме того, часть огурцов в теплице выращиваем в здоровых горшках, литров по 10−15. Из-за того, что солнце хорошо прогревает почву в этих горшках, огурцы растут быстрее тех, что в грунте.

Сергей щепетильно подходит к тому, какие сорта овощей и фруктов посадить.

— За десятилетие уже сложилось какое-то видение по сортам различных культур. Я знаю, какой сорт лучше посадить, какой именно на моей почве даст оптимальный урожай. И сажаю те сорта, которые нравятся мне по вкусу. Дегустирую по осени, выбираю и потом целенаправленно сажаю именно эти сорта.



Дмитрий Варвашеня, Drupal разработчик

Дмитрий на огороде экспериментирует и относится к посадкам больше как к развлечению. Но набор культур у него растет необычный.

— Теща на моем участке каждый год сажает помидоры с перцами. Сам я пытаюсь вырастить арбузы, но росток больше 5 см у меня не вырастал. Кукурузы в прошлом году аж три початка собрали. В этом году посадил спаржу. Земляника растет, клубники немного есть. На одной грядке лук торчит. Малина от соседа приползла. Алыча от того же соседа приползла. У меня много таких кустов, которые сами поприползали: просто подстригаю их периодически, они растут. Маслята растут. Есть елка и пара сосенок, вокруг них потихоньку пошли маслята, а в прошлом году был даже один рыжик. Когда шли дожди — проснулся, срезал грибов, поджарил или супчик сварил. В прошлом году в районе 50 маслят жена собрала. Еще есть грядка, на которой собираемся подсолнухи воткнуть с кукурузой.



Фото из архива Дмитрия

Есть у Дмитрия и теплица.

— У нас один парник, 3 на 6 метров, куда будем сажать огурцы. В прошлом году у меня с ними не сложилось, выросло полторы штуки. Но я сажаю по приколу. Втыкаю в землю, и дальше оно само — либо вырастет, либо нет. В этом году посадим огурцы в теплицу, в прошлом сажали их снаружи. Посмотрим, что получится. Еще в теплице будут расти перцы — пока они вместе с огурцами на подоконниках торчат. Помидоры уже воткнули в парник, штук 30 — немного посадили. В прошлом году носил в офис ведрами, чтобы их кто-нибудь ел.



Фото из архива Дмитрия

Еще растет кое-что из зелени.

— "Евроопт" как-то развозил загадочные семена, я их все посадил, потом мучился, закапывал — собственно, так я добавил еще одну грядку. Ну там абсолютно загадочные вещи росли: пожевал какую-то травку, потом плевался пару дней.

Рассказал Дмитрий и о том, как вообще начал заниматься огородом.

— Я построил дом. По приколу воткнул картошку. По итогу выросло чуть ли не меньше, чем посадили: один раз она замерзла то ли в июне, то ли в июле, второй раз поздно воткнул, и когда сосед скосил ботву, колорадский жук съел мои жалкие 8 кустов за ночь. Потом по приколу воткнул кукурузу. На первый год она выросла чуть выше чем по колено, и только на третий год что-то получилось. Огородничаю методом проб и ошибок, иногда что-нибудь гуглю. А сажаю — потому что просто прикольно.



Фото из архива Дмитрия

Еще у Дмитрия растут цветы и декоративные деревья.

— Вокруг дома — цветочки растут, но есть нюанс: в почве похоронено много кусочков кирпичей, обрезков блоков и прочих вещей, вроде как не шибко вредных. Ну и каждый раз, когда мне привозят какое-нибудь очередное дерево, начинаю копать лунку и нецензурно выражаться. Так, на этой неделе гладиолусов закопал 20 штук — в бетоне почти, было то еще развлечение. Ну а так — растет что-то, по общей площади посадки занимает всего ничего. Основное — это «газон». И еще туи колосятся потихоньку.



Фото из архива Дмитрия

Станислав Осипенко, product manager в EIS Group

Станислав говорит, что огородом в основном занимается жена. Она выращивает зелень и ягоды.

— Огород у нас небольшой, основную часть участка занимает газон. Но есть три грядки — для души. На них растут клубника — для детей, и еще рукола, базилик, лучок, разные салаты, тимьян, розмарин — все, что можно потом использовать в готовке.



Фото из архива Станислава

Помимо грядок с ягодами и зеленью, есть кустарники, цветник, декоративные и плодовые деревья.

— У нас растут жимолость, вейгела, спирея, елка, причем она выглядит как обычная, а иголки не колются. Посадили белую сирень, рядом — жасмин, папоротники, разные плетистые травяные растения, которые будут оплетать клумбу. В цветнике — пионы, лаванда, ирисы, лилии, нарциссы, тюльпаны, а в планах — астры и циннии. Есть и плодовые деревья: груша, две яблони, два абрикоса.



Фото из архива Станислава

Заниматься выращиванием культур в семье Станислава начали благодаря маме супруги.

— У нее участок недалеко от нашего, в 200 метрах по нашей улице. Она опытный садовод-огородник и пытается этим делом заразить нас. Бывает, скажет: «У меня тут хороший куст есть, надо и вам посадить!» Начинаем с ней откапывать, приносим, высаживаем. На прошлой неделе посадили с ней гладиолусы, скоро должны взойти. Но в основном все высаживаем сами. Нам только сделали подготовку почвы. Ну и газон укладывали ребята, которые этим занимаются.



Фото из архива Станислава

Станислав с женой успевают заниматься домом и участком в выходные. Проводят здесь время и сейчас, во время самоизоляции.



Николай, senior project manager в американской компании

Николай говорит, что в прошлом году у него было несколько грядок.

— На двух грядках мы выращивали лук, еще на одной — петрушку и укроп. Плюс было по одной грядке земляники и клубники. А в парнике росли огурцы и томаты.

Посадками занимался в основном сам Николай.

— Клубнику сажал сам. Лук — десятилетний сын с соседскими детьми под присмотром жены, для них это было хорошим развлечением. Зелень — жена. Еще я сам высадил пару десятков хвойных растений — туй, можжевельников и елок.



Фото из архива Николая

Другие культуры выращивали в теплице.

— Я купил рассаду огурцов. Рассада томатов была своя — высеивала жена и моя мама. Всю рассаду в парник высаживал тоже я. Причем оказалось, что мамина рассада — высокая, сантиметров по 30, а у жены — примерно по 5. Я посадил и ту, и другую, но не верил, что маленькая рассада приживется: поливал ее вместе с маминой только из уважения к жене. И что вы думаете — она принялась и из нее в итоге выросли крепкие кусты томатов с красивыми черриками. А плоды на маминых томатах трескались и выглядели не так привлекательно — видимо, сорт был неудачным. А вот в позапрошлом году мамины томаты хвалили все, кого мы угощали. А выросло их у нас столько, что пришлось большими пакетами от "Евроопта" раздавать друзьям. Часть помидоров еще и заморозили.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кроме огорода был и сад.

— На участке у нас росли голубика, малина, красная и черная смородина, черешня, вишня, персик, орешник, ежевика, яблони и груши — но это все уже сажали предыдущие хозяева, у которых мы купили дом.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Николай объяснил, ради чего начал огородничать.

— Мне нравилось заниматься огородом. А самым большим удовольствием было наблюдать, как дети за обе щеки едят ягоды. Наша двухлетняя дочь каждое утро сразу с постели шла в огород и кушала ягоды, еще и мне приносила — угощала. Ну а сам я любил похрустеть свежим огурчиком!