ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Госавтоинспекторы Новогрудского РОВД проводят рейды в Кореличском районе

02.05.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В минувшую пятницу, 24 апреля, повышенное внимание сотрудников ГАИ было уделено участникам дорожного движения, которые передвигались на велосипедах, мотоциклах, самоходной и тракторной технике. И это совсем неслучайно. Ведь велосипед – чрезвычайно распространенное транспортное средство среди жителей района. А в период посевной кампании на дорогах райцентра нередко можно увидеть самоходную и тракторную технику.

Госавтоинспекторы Новогрудского РОВД проводят рейды в Кореличском районе

В ходе совместного рейда начальник межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД Дмитрий Оскерко напомнил велосипедистам, мотоциклистам, а также водителям самоходной и тракторной техники о правилах дорожного движения, соблюдение которых поможет избежать ДТП с их участием.

В первые минуты рейда в наше поле зрения попал велосипедист, к которому никаких вопросов не возникло: мужчина вел железного коня рядом с собой по обочине. Таким же образом он пересек проезжую часть по пешеходному переходу.

– По итогам 3 месяцев текущего года на территории Гродненской области отмечается рост с 0 до 4 ДТП с участием велосипедистов, – привел статистические данные Дмитрий Оскерко. – Стоит отметить, что 3 из 4 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов произошли по их вине. В связи с этим с 24 по 28 апреля ГАИ провела комплекс дополнительных мероприятий, направленный на предупреждение ДТП, связанных с нарушениями со стороны велосипедистов.

По словам начальника межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД, ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных механических транспортных средств. В январе-марте 2020 года по вине водителей мототранспорта совершено 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили ранения.

Госавтоинспекторы Новогрудского РОВД проводят рейды в Кореличском районе

По-прежнему остается актуальной проблема недостаточного уровня дисциплинированности мотоциклистов. В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта, пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечения хулиганских действий со стороны мотоциклистов с 24 апреля по 4 мая проводится республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!».

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую пятницу, 24 апреля, повышенное внимание сотрудников ГАИ было уделено участникам дорожного движения, которые передвигались на велосипедах, мотоциклах,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: какими будут курсы евро и доллара в мае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика