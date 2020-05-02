Госавтоинспекторы Новогрудского РОВД проводят рейды в Кореличском районе

Источник материала: Полымя

В минувшую пятницу, 24 апреля, повышенное внимание сотрудников ГАИ было уделено участникам дорожного движения, которые передвигались на велосипедах, мотоциклах, самоходной и тракторной технике. И это совсем неслучайно. Ведь велосипед – чрезвычайно распространенное транспортное средство среди жителей района. А в период посевной кампании на дорогах райцентра нередко можно увидеть самоходную и тракторную технику.





В ходе совместного рейда начальник межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД Дмитрий Оскерко напомнил велосипедистам, мотоциклистам, а также водителям самоходной и тракторной техники о правилах дорожного движения, соблюдение которых поможет избежать ДТП с их участием.

В первые минуты рейда в наше поле зрения попал велосипедист, к которому никаких вопросов не возникло: мужчина вел железного коня рядом с собой по обочине. Таким же образом он пересек проезжую часть по пешеходному переходу.

– По итогам 3 месяцев текущего года на территории Гродненской области отмечается рост с 0 до 4 ДТП с участием велосипедистов, – привел статистические данные Дмитрий Оскерко. – Стоит отметить, что 3 из 4 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов произошли по их вине. В связи с этим с 24 по 28 апреля ГАИ провела комплекс дополнительных мероприятий, направленный на предупреждение ДТП, связанных с нарушениями со стороны велосипедистов.

По словам начальника межрайонного отдела Госавтоинспекции Новогрудского РОВД, ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных механических транспортных средств. В январе-марте 2020 года по вине водителей мототранспорта совершено 12 ДТП, в которых 2 человека погибли и 11 получили ранения.





По-прежнему остается актуальной проблема недостаточного уровня дисциплинированности мотоциклистов. В целях предупреждения ДТП с участием мототранспорта, пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечения хулиганских действий со стороны мотоциклистов с 24 апреля по 4 мая проводится республиканская профилактическая акция «Открой сезон без нарушений!».

Оксана ЯНУШ

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