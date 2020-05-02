Dagens Nyheter (Швеция): допинг-контроль шаг за шагом

Существуют четкие правила, по которым берутся допинг-пробы. Здесь мы рассказываем обо всем шаг за шагом: от выборки спортсменов до возможного наказания.





1. Выбирают спортсменов по-разному. Иногда это делается случайным образом, иногда — в зависимости от спортивных результатов, а порой проверяют конкретного человека.





Когда спортсмена вызывают на допинг-контроль, спортивный чиновник обязательно должен предъявить документы. После этого спортсмен обязан следовать его указаниям.





2. Спортсмен имеет право взять с собой любого спутника в качестве доверенного лица. Также он имеет право получить более детальную информацию о процедуре.





В протокол спортивный чиновник записывает, например, имя тренера, спортивную ассоциацию, вид и подвид спорта.





3. Спортсмен должен уведомить обо всех лекарствах, которые принимал за последние семь дней. Это данные заносятся в протокол.





Спортсмен имеет право на сохранение личной информации в тайне от остальных присутствующих, поэтому может сам написать на бумаге этот список, который спортивный чиновник затем перенесет в протокол.





4. Перед тем как сдать анализ, спортсмен должен выбрать емкость для мочи. Выбрать можно из нескольких экземпляров. Упаковка должна быть целостной, а сосуд — неповрежденным и чистым.





5. Спортивный чиновник того же пола, что и спортсмен, должен присутствовать при сборе анализа и иметь возможность хорошо видеть, как моча выходит из тела.





После сбора достаточного количества важно, чтобы проба была постоянно на виду у спортсмена, пока она не будет запечатана.





6. После этого спортсмен должен выбрать упаковку с двумя емкостями, по которыми будет разделена проба. В данном случае ему также предлагается на выбор несколько упаковок.





Спортсмен должен внимательно удостовериться, что выбранная упаковка не повреждена, а контейнеры целые и чистые. Также он должен проследить, что все идентификационные номера на пробе правильные.









7. Спортивный чиновник берет несколько капель мочи из контейнера, чтобы проверить, что она соответствует требованиям, выдвигаемым лабораторией для анализа. Если моча недостаточно концентрированная, спортсмен должен сдать пробу еще раз, чтобы она отвечала критериям.





8. Спортсмен сам разделяет сданную мочу на контейнеры А и Б, а потом их запечатывает. Номера контейнеров заносятся в протокол.





9. Проба анализируется аккредитованной или одобре ой ВАДА лабораторией. Если проба А содержит какое-нибудь вещество, классифицируемое как допинг, спортсмен имеет право запросить анализ пробы Б при условии, что он сам оплатит расходы.





Если спортсмен хочет провести анализ пробы Б, он имеет право присутствовать при этом, а также может запросить полный отчет по анализу, за который будет платить сам.





10. Анализ обычно занимает от четырех до шести недель, но в некоторых случаях может потребоваться и больше.





Если результат анализа положительный, то есть обнаружены следы допинга, дело передается в Антидопинговую комиссию, которая определяет, нужно ли прибегнуть к наказанию. Антидопинговый комитет выносит решение о наказании первой инстанции. Потенциальными апелляциями занимается Государственный спортивный комитет.



