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Молодёжь благоустраивает памятники к 75-летию Великой Победы
Источник материала: ОНТ
Ровно неделя до ещё одного большого праздника: 9 мая Беларусь отметит День Великой Победы. К 75-летнему юбилею страна готовится заранее. Особое внимание – святыням и мемориалам.
Без внимания не остается ни один памятник Великой Отечественной. Тысячи пионеров и молодёжных активистов в эти дни объединил проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Благоустраивают не только крупные мемориалы, но и маленькие братские могилы – убирают листву, красят ограды, высаживают цветы и восстанавливают мемориальные таблички.
Деревня Шилин, братские могилы в Станьково и Ельске, мемориалы в Витебске и Кореличах, памятник жертвам фашизма в Орше. География работ охватила всю страну. В столице в порядок приводят аллею Героев Советского Союза на Военном кладбище и памятник Марату Казею. Работы завершат до 4 мая.
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Ровно неделя до ещё одного большого праздника: 9 мая Беларусь отметит День Великой Победы. К 75-летнему юбилею страна готовится заранее. Особое внимание – святыням и...
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