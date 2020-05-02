Молодёжь благоустраивает памятники к 75-летию Великой Победы

Источник материала: ОНТ

Ровно неделя до ещё одного большого праздника: 9 мая Беларусь отметит День Великой Победы. К 75-летнему юбилею страна готовится заранее. Особое внимание – святыням и мемориалам.

Без внимания не остается ни один памятник Великой Отечественной. Тысячи пионеров и молодёжных активистов в эти дни объединил проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Благоустраивают не только крупные мемориалы, но и маленькие братские могилы – убирают листву, красят ограды, высаживают цветы и восстанавливают мемориальные таблички.

Александра Гончарова, секретарь центрального комитета общественного объединения БРСМ: «Наводим порядок на таких мемориалах, как стоянка партизан пинского отряда в деревне Мохра. Ребята благоустраивают памятник погибшим сотрудникам Оршанского льнокомбината. У нас тысячи захоронений, мы постараемся охватить каждое».

Деревня Шилин, братские могилы в Станьково и Ельске, мемориалы в Витебске и Кореличах, памятник жертвам фашизма в Орше. География работ охватила всю страну. В столице в порядок приводят аллею Героев Советского Союза на Военном кладбище и памятник Марату Казею. Работы завершат до 4 мая.

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