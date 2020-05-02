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Скандал в семье Неймара

02.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболист Неймар разругался с матерью из-за молодого любовника-гея


Фото в статье: Instagram

Нешуточный скандал разразился в семье 28-летнего бразильского футболиста. Его 52-летняя мама попала в любовные сети 22-летнего брачного афериста, который до этого состоял в браке с мужчиной.

Влюбленная Надин Гонсалвес и слышать не хочет о том, что ее обманывают. Она запретила своему знаменитому сыну давать какие-либо комментарии о ее романе с моделью Тьяго Рамосом, который младше ее на 30 лет, пишет sobesednik.ru

Неймар неоднократно убеждал мать в том, что ее новый ухажер – карьерист и охотник за деньгами, а так же одержимый фанат самого футболиста. Всего три года назад он крутил шашни с личным поваром Неймара, чтобы быть ближе к знаменитости, и отправлял ему сообщения о том, что скоро их пути снова пересекутся. Так и случилось. На одной из вечеринок пронырливый Тьяго оказался в объятиях матери футболиста и немедленно переехал в ее пляжный дом в Сан-Паулу.
 
 
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Футболист Неймар разругался с матерью из-за молодого любовника-гея
 
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