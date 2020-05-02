Скандал в семье Неймара





Фото в статье: Instagram





Нешуточный скандал разразился в семье 28-летнего бразильского футболиста. Его 52-летняя мама попала в любовные сети 22-летнего брачного афериста, который до этого состоял в браке с мужчиной.





sobesednik.ru Влюбленная Надин Гонсалвес и слышать не хочет о том, что ее обманывают. Она запретила своему знаменитому сыну давать какие-либо комментарии о ее романе с моделью Тьяго Рамосом, который младше ее на 30 лет, пишет





Неймар неоднократно убеждал мать в том, что ее новый ухажер – карьерист и охотник за деньгами, а так же одержимый фанат самого футболиста. Всего три года назад он крутил шашни с личным поваром Неймара, чтобы быть ближе к знаменитости, и отправлял ему сообщения о том, что скоро их пути снова пересекутся. Так и случилось. На одной из вечеринок пронырливый Тьяго оказался в объятиях матери футболиста и немедленно переехал в ее пляжный дом в Сан-Паулу.



