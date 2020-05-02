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Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

02.05.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На этой неделе наблюдал, как воробей пытался заселяться в старый скворечник. Выбрасывал изнутри старый пух и ещё какой-то мусор. Также сфотографировал неизвестного мне роду-племени пичугу, которая ковыряла что-то на засохшем грецком орехе. Думал, что в клюве какое-то большое насекомое.

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Посмотрел на компе снимок и оказалось, лыко драла птичка для постройки гнезда! Весна…

Из истории дачной жизни

Несколько лет назад, ранней весной, приехав на нашу дачу, у которой в то время не были подшиты свесы крыши, мы обнаружили порхающую по комнате пичугу. Птичка, пролетев по комнате, взлетела над лестницей на мансардный этаж и была такова. Осмотрели помещение и на полу нашли характерные следы птичьего помёта. Заглянули на шкаф и там за невысоким бордюрчиком обнаружили сплетённое из травы красивое круглое гнёздышко, а в нём пять голубоватых с пятнышками яиц. Пробовал сфотографировать захватчиков нашей недвижимости, но неудачно. При моём появлении птица начинала хаотично метаться по комнате, явно отвлекая внимание от своего будущего потомства. Решили оставить наших пернатых жильцов в покое и не заходить в эту часть дома. Через пару-тройку недель на шкафу остались лишь скорлупки от яиц. Думаю, что птенцы благополучно вылупились и, встав на крыло, улетели вместе с родителями.

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Надо строить

После таких приключений, решил сделать для птичек парочку скворечников, а заодно и кормушки на зиму. Дело полезное ведь они уничтожают всяких жучков, гусениц и других дачных вредителей. Посмотрел в интернете, как это делается и сколотил два скворечника для птичек. Один из них, стараниями жены, вышел как настоящий домик с соломенной крышей, с трубой из пенопласта, заборчиком и надписью на английском (международный язык авиапилотов) «welcome» - добро пожаловать. Второй сделали попроще и традиционной формы.

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Скворечник повесили на старой сливе и яблоне. Я уже стал переживать, что к нам никто не заселиться больно уж яркими получились мои сооружения. Вроде как птицы не любят гнездиться в таких приметных местах. Однако через некоторое время появились жильцы. Домик с трубой облюбовала пара горихвосток, красивых птичек, у которых самец может похвастаться красивой алой грудью. Во второй заселилась пара воробьёв. Так что я вдоволь фотографировал этих интересных птиц.

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Чуть не заклевали

Был впрочем, один смешной момент. Ещё одной паре горихвосток не хватило жилплощади, и она устроила гнездо между деревянной крышей нашего летнего туалета и листом шифера. Когда у этой семейки появились птенцы, то родители встали на их защиту. Каждый из страждущих кто направлялся в наш сортир, подвергался яростным атакам с воздуха. Пичуги поднимали ужасный шум при приближении людей, а пикируя, норовили настучать крыльями по голове мирным дачникам. Впрочем, всё кончилось благополучно, жертв и пострадавших не было.

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

Брестчане, в самоизоляции можно строить скворечники, дефицит жилплощади не только у людей?

 
 
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  На этой неделе наблюдал, как воробей пытался заселяться в старый скворечник. Выбрасывал изнутри старый пух и ещё какой-то мусор. Также сфотографировал...
 
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