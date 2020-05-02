Новую музейную экспозицию хотят открыть 22 июня в Восточном форту Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской крепости состоялась презентация концепции новой музейной экспозиции, посвященной последнему очагу сопротивления – Восточному форту – и ее самому известному герою – Петру Гаврилову.





В героической истории обороны Восточный форт имел особое значение: в случае войны здесь должны были остаться лишь отдельные подразделения, остальным было приказано покинуть крепость, однако гитлеровцы упредили этот вариант и заблокировали все возможные входы-выходы. Все, кто не успел пробиться через Северные ворота отошли в Восточный форт – в том числе и командир 44-го стрелкового полка майор Петр Гаврилов. Под его руководством около 400 офицеров и солдат превратили это место в самый долгий и упорный очаг сопротивления наступающим частям вермахта.

Приведенные данные подтверждаются выдержками из сообщений гитлеровского штаба группы армий «Центр» оперативному отделу генерального штаба сухопутных сил Главного командования:

«27.6. (1941 года. – Е.Л.). Узнали, что там (то есть в Восточном форту) обороняется около 20 командиров и 370 бойцов с одним четырехствольным зенитным пулеметом (фирлинг), 10 ручными пулеметами, 10 пистолет-пулеметами, 1000 ручными гранатами, достаточным количеством боеприпасов и продовольствия. Воды недостаточно, но она доставалась из вырытых ям.

К сожалению, появившаяся 28.6. низкая облачность не дала возможности бомбардировать форт с воздуха. Снова было восстановлено тесное кольцо вокруг Восточного форта. Ночью для освещения этого форта использовались русские прожекторы (частично автофары). Русские все еще встречали огнем на каждое неосторожное приближение».

По сегодняшней оценке, количество помещений Восточного форта на двух этажах достигает порядка сотни, их общая площадь равняется почти трем тысячам квадратных метров. Немаловажно, что осмотреть и ознакомиться можно будет практически со всеми их них, а вот будущей экспозиции отводится лишь чуть более десятой части – примерно четыреста двадцать «квадратов». Продолжительность экскурсии предположительно составит полтора часа, причем ее маршрут пройдет не только изнутри, но и снаружи, затрагивая мемориальную зону.

Что же касается конкретных сроков начала действия экспозиции, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк прокомментировал:

– Если ситуация будет складываться нормально – планируем открытие к 22 июня – Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Пока успеваем, идем в графике.





Но уже сейчас наиболее интересные фишки экспозиции анонсированы и не являются тайной за семью печатями. Встречать посетителей на входе будет… крепостной кирпич, который сам по себе является уникальной исторической ценностью. Период его производства охватывает относительно небольшой хронологический «отрезок» – с 1864-го по 1869 годы: об этом можно судить по датам, которые оставляли, видимо, как традицию на память тогдашние изготовители или строители.

Как несложно догадаться, наибольшая степень отрицательного воздействия на состояние кирпича связана отнюдь не с неумолимостью времени, а с неоднократными попытками гитлеровцев поскорее покончить с упрямой несговорчивостью защитников Восточного форта, раз за разом отвечающих на предложения о капитуляции метким огнем. Можно предположить, что сильнее всего кирпич плавился в течение 29 – 30 июня.

«Тогда фашисты пошли на крайнее средство. Они стали сбрасывать в фортовые окопы все, что могло гореть: масло, бензин, поджигали бочки и бутылки с горючим, пустили в ход огнеметы. Так прошел воскресный день 29 июня», – упоминал впоследствии Петр Гаврилов.

Инсталляции, фотографии и… бомбы

В одном из залов экспозиции будет наглядно отображена история Восточного форта.

- В связи с быстрым развитием нарезной артиллерии появилась необходимость строить, модернизировать и укреплять сооружения. Этот форт – своего рода «ключик» к тому, что наша Брестская крепость из бастионного типа позже была превращена в фортовую, – продолжает рассказ Лариса Бибик.

Еще в одном зале посетителям будет демонстрироваться знамя 393-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 42-й армии. Интересна его история: младший сержант Родион Семенюк вместе с двумя другими бойцами завернули его в брезент, положили в ведро, взятое из конюшни, а потом закрыли еще одним – цинковым ведром и так закопали в одном из казематов. Целым и невредимым оно было откопано в 1956 году.

- Это единственное из боевых знамен, которое сохранилось в таком хорошем состоянии: от остальных находили фрагменты чехлов. Сейчас оно находится в музее обороны крепости. Оттуда мы его перенесем сюда. Расскажем также о знаменах других воинских частей, – отметила Лариса Бибик.

Наиболее драматичная страница обороны форта – его бомбардировка: в еще одном зале ее наглядно отразят «точками» светильники, обозначающие места попадания – огромные воронки. Как свидетельствовалось в немецких донесениях, «29.6. с 8.00 авиация сбросила много 500-килограммовых бомб, однако безрезультатно. Столь же безуспешным оказался новый интенсивный артобстрел Восточного форта танками и штурмовыми орудиями, несмотря на то, что стены в некоторых местах были разрушены. После полудня авиация опять начала сбрасывать 500-кг бомбы. Когда при этом была сброшена 1800-кг бомба, попавшая в угол стены крепости, русские смягчились». К слову, известны даже ее точные размеры: 3.50 на 60 сантиметров.

– Для того, чтобы точно попасть в форт такой бомбой, сначала искали хорошего летчика-аса, при этом противник использовал белые простыни, укладывая их так, чтобы ему сверху была хорошо видна цель. От взрыва в городе задрожали стекла, – раскрывает подробности заместитель директора мемориала.

Гаврилов в скульптуре

Не забыта и центральная фигура обороны Восточного форта: в одном из его казематов установят скульптурную композицию Петра Гаврилова. В боевом донесении командира 45-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Шлипера его называют «душой сопротивления»: Петр Михайлович и был тем самым «неизвестным майором», которого в конце июня противник ни среди погибших, ни среди плененных советских воинов не обнаружил.

«К исходу дня (30 июня. – Прим. Е.Л.), когда все вокруг пылало, гитлеровцы ворвались в расположение нашего гарнизона. Те, кто уцелел, в большинстве своем раненые и контуженные, были захвачены в плен. Но некоторым защитникам форта все же удалось укрыться в подземных убежищах. В их числе был и я», – вспоминал позже Гаврилов. Свой последний бой на 32-й день войны он принял в маленьком угловом каземате с двумя бойницами близ полковой конюшни.

– Это самый последний оплот обороны крепости – в чем заключается и великое значение этого проекта. Здесь поставлена наша должная точка перед памятью тех, кто защищал Восточный форт, – подчеркнула Лариса Бибик.