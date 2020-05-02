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Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления абитуриенты могут по электронной почте.
Такая частичная онлайн-регистрация позволит сократить время и избежать скопления людей в пунктах регистрации. Впрочем, схема не нова. Ее протестировали уже в 2019 году. Электронный вариант особенно удобен для приезжих.
В пунктах регистрации также работает горячая линия для информирования абитуриентов. Что касается самой вступительной кампании, то она пройдет в привычном формате.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, мы тоже заранее об этом проинформируем и скажем об этом. У нас есть определенный зазор, на который мы можем пойти. Поэтому мы все эти вопросы внимательно отслеживаем и совместно с заинтересованными ведомствами эти вопросы обсуждаем. Когда будет принято решение, мы об этом сообщим.
Подробная информация о проведении тестирования размещена на сайте РИКЗ. Ну а первое ЦТ запланировано на 13 июня. Абитуриенты будут сдавать белорусский язык.
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Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления...
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