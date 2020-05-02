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Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

02.05.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления абитуриенты могут по электронной почте.

Такая частичная онлайн-регистрация позволит сократить время и избежать скопления людей в пунктах регистрации. Впрочем, схема не нова. Ее протестировали уже в 2019 году. Электронный вариант особенно удобен для приезжих.

В Беларуси началась регистрация на ЦТ. О чём нужно знать абитуриентам

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

В пунктах регистрации также работает горячая линия для информирования абитуриентов. Что касается самой вступительной кампании, то она пройдет в привычном формате.

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Никаких существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет в этом плане. Потому что мы уже фактически вступили в эту вступительную кампанию. У нас уже определены цифры приема, они уже вывешены в разрезе специальностей на сайтах высших учебных заведений. Уже утверждены порядки приема в высшие учебные заведения.

Если будет необходимость перенести сроки вступительной кампании, мы тоже заранее об этом проинформируем и скажем об этом. У нас есть определенный зазор, на который мы можем пойти. Поэтому мы все эти вопросы внимательно отслеживаем и совместно с заинтересованными ведомствами эти вопросы обсуждаем. Когда будет принято решение, мы об этом сообщим.

Игорь Карпенко: «Существенных изменений в проведении вступительной кампании у нас не будет»

Подробная информация о проведении тестирования размещена на сайте РИКЗ. Ну а первое ЦТ запланировано на 13 июня. Абитуриенты будут сдавать белорусский язык.

Люди в материале: Игорь Карпенко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси началась регистрация на централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году отправлять заявления...
 
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