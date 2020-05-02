Прогноз по валютам: какими будут курсы евро и доллара в мае

– Эта неделя для валютного рынка Беларуси была короткой. При этом внешние рынки работали на этой неделе без пауз и там была достаточно заметная динамика. Во-первых, пара евро/доллар выросла с 1,0750 до 1,0880, или на 1,2%.





Со вторника начали восстанавливаться котировки нефти и вслед за ними стал укрепляться российский рубль.





Доллар к российскому рублю снизился с 74,7 до 72,7, или на 2,6%. Евро снизился с 80,3 российского рубля до 79,1, или на 1,4%.





В результате за два рабочих дня к белорусскому рублю доллар и евро подешевели, а российский рубль укрепился. Доллар снизился на 1,98%, евро снизился на 0,79%, а российский рубль подорожал на 0,65%.





За счет снижения доллара и евро подешевела валютная корзина – на 0,43%. То есть можно говорить об укреплении белорусского рубля.





На ближайшую неделю можно предположить продолжение восстановления нефтяных котировок. Как следствие, укрепляться будет российский рубль. Значит, может продолжиться снижение доллара и евро.





Через неделю доллар может снизиться до 2,37 белорусского рубля. Евро может подешеветь до 2,61 белорусского рубля. А российский рубль может подорожать до 3,34 белорусского рубля за 100 российских.



