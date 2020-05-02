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«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

02.05.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поддержали медиков курсанты Минского суворовского училища и лицеисты МЧС – они записали видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очень милый ролик записали для медиков суворовцы и лицеисты МЧС: «Сегодня каждый может стать героем»

«Мы вместе, мы справимся!» – слоган ролика. В нем ребята напоминают о том, что героями не рождаются – ими становятся. И кроме благодарности врачам, которые ежедневно ведут борьбу с пандемией, есть в видеообращении и слова, адресованные каждому из нас.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Видео в поддержку медиков облетело все платформы интернета. К созданию таких роликов уже присоединились сотни людей, компаний и общественных организаций.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Так, например, свое «Дзякуй» людям в белых халатах выразили десантники прямо на плацу.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Все белорусское общество в эти дни включилось в марафон добра. Благотворительную акцию организовала милиция, а артисты провели уже несколько онлайн-марафонов.

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

«Дзякуй, доктар». Тысячи белорусов словом и делом благодарят врачей, которые ежедневно борются с коронавирусом

Чтобы сохранить силы врачей, кафе и рестораны обеспечивают их горячими обедами. Представители сотен компаний направляют в больницы и поликлиники различную помощь.

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Новости Беларуси. Поддержали медиков курсанты Минского суворовского училища и лицеисты МЧС – они записали видео, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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