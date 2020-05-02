|
«Моя мать была готова следовать за отцом везде». Отец Бориса Джонсона высказался о Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, раскритиковал жену принца Гарри Меган Маркл из-за ее роли в решении пары покинуть Великобританию,
79-летний отец британского политика подчеркнул, что в этом браке именно Меган Маркл принимает все серьезные решения.
Он сказал, что, возможно вся ситуация возникла из-за того, что между британскими и американскими женщинами есть «фундаментальные культурные различия».
Стэнли привел в пример своих родителей и отметил, что его мать когда-то была готова следовать за отцом везде, руководствуясь библейскими заповедями.
Он также добавил, что глубоко опечален решением пары, их благотворительная деятельность «была фантастической».
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл с начала апреля
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, раскритиковал жену принца Гарри Меган Маркл из-за ее роли в решении пары покинуть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)