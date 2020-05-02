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«Моя мать была готова следовать за отцом везде». Отец Бориса Джонсона высказался о Меган Маркл

02.05.2020 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Моя мать была готова следовать за отцом везде». Отец Бориса Джонсона высказался о Меган Маркл

Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, раскритиковал жену принца Гарри Меган Маркл из-за ее роли в решении пары покинуть Великобританию, сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

79-летний отец британского политика подчеркнул, что в этом браке именно Меган Маркл принимает все серьезные решения. 

Он сказал, что, возможно вся ситуация возникла из-за того, что между британскими и американскими женщинами есть «фундаментальные культурные различия».

Стэнли привел в пример своих родителей и отметил, что его мать когда-то была готова следовать за отцом везде, руководствуясь библейскими заповедями. 

Он также добавил, что глубоко опечален решением пары, их благотворительная деятельность «была фантастической».

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл с начала апреля перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они отказались от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal, чтобы получить право на переезд в США, работу и занятие предпринимательской деятельностью.

Фото: Global Look Press



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Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, раскритиковал жену принца Гарри Меган Маркл из-за ее роли в решении пары покинуть...
 
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