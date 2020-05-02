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С 3 мая снова дешевеет автомобильное топливо
02.05.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 3 мая в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин снизятся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
Фото: arembowski, pixabay.com
С 3 мая стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 69 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка, ДТ — 1 рубль 79 копеек.
Это тринадцатое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 26 апреля: дизель и бензины подешевели на 1 копейку.
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