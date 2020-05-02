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Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники организовали праздник ветерану прямо под окнами его дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Иванов – самый возрастной участник Великой Отечественной войны, который долгие годы уже в мирное время служил в 103-й воздушно-десантной бригаде. Командовать парадом гвардии полковник в отставке мог прямо с балкона. Но сильный духом солдат продемонстрировал стойкость и в этом вопросе.
Чтобы принять парад гвардии, полковника в отставке Алексея Иванова попросили просто выйти на балкон. Ситуация в мире специфическая, да и передвигаться пожилому ветерану, очевидно, непросто. Но боевой дух и стальной характер не позволили солдату Победы остаться дома. Более того, весь парад, пусть и 10-минутный, он принимал стоя.
Лилия Матвеева, жительница Витебска:
Уже после парада Алексей Михайлович попросит офицеров: дайте я расскажу бойцам, как попал на войну. И только тогда он присядет на стул. Вспомнит, как пережил блокаду Ленинграда, как закончил курсы артиллеристов, как получал орден Отечественной войны 1-й степени за бои под Калининградом. И как потерял орден Славы, защищая честь молодых девчонок.
Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Первый мини-парад для одного солдата Победы. Но в его лице – для всех ветеранов. Только в бригаде таковых служило уже в мирное время несколько тысяч. Осталось всего 11. Истории их судеб, их сослуживцев по крупицам собирают нынешние гвардейцы.
Анастасия Бут, корреспондент:
Например, на стенде за моей спиной портреты Героев Советского Союза. А этот китель лично передал бригаде генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко. Он начинал свой боевой путь здесь. А завершил карьеру, уходил в отставку в должности генерал-лейтенанта из управления внешней разведки Советского Союза.
В течение недели гвардейцы поздравят каждого ветерана. Формат встречи будет зависеть от пожеланий самих солдат Победы.
Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Победы! И благодарим вас за ту отвагу, которую вы проявили в борьбе за мирную жизнь.
Примите наш низкий поклон в знак огромной признательности вам за ваш непосильный труд, тяжелую ношу, которую вы с достоинством перенесли через годы Великой Отечественной войны.
Ваш героизм и решительность мы будем помнить вечно!
Слава! Слава! Слава!
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Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы
Новости Беларуси. Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники организовали праздник ветерану прямо под окнами его дома, сообщили в программе Новости «24...
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