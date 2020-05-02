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Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

02.05.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники организовали праздник ветерану прямо под окнами его дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Алексей Иванов – самый возрастной участник Великой Отечественной войны, который долгие годы уже в мирное время служил в 103-й воздушно-десантной бригаде. Командовать парадом гвардии полковник в отставке мог прямо с балкона. Но сильный духом солдат продемонстрировал стойкость и в этом вопросе.

Анастасия Бут побывала на необычном празднике.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Чтобы принять парад гвардии, полковника в отставке Алексея Иванова попросили просто выйти на балкон. Ситуация в мире специфическая, да и передвигаться пожилому ветерану, очевидно, непросто. Но боевой дух и стальной характер не позволили солдату Победы остаться дома. Более того, весь парад, пусть и 10-минутный, он принимал стоя.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Лилия Матвеева, жительница Витебска:
Вчера вечером он свою рубашку просмотрел, посмотрел свои ботинки – начистил. Примерил несколько раз этот китель, чтобы медали – мы сегодня все медали переворачивали – были правильно повешены. Подготовка шла несколько дней, честно говоря. 

Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники необычно поздравили ветерана

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Уже после парада Алексей Михайлович попросит офицеров: дайте я расскажу бойцам, как попал на войну. И только тогда он присядет на стул. Вспомнит, как пережил блокаду Ленинграда, как закончил курсы артиллеристов, как получал орден Отечественной войны 1-й степени за бои под Калининградом. И как потерял орден Славы, защищая честь молодых девчонок.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны:
Ехали в Литве, эшелон с Германии. Ехали наши девушки, с барахлом. А «лесные братья» это дело знали, атаковали ночью наш вагон. Слышим крики девчат – грабили их. Мы, воины, туда вскочили. Когда девчат освобождали, я его с вагона вышвыривал, он вцепился за грудь, за этот орден, упал туда. Потом кинулся, а ордена нет. 

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Первый мини-парад для одного солдата Победы. Но в его лице – для всех ветеранов. Только в бригаде таковых служило уже в мирное время несколько тысяч. Осталось всего 11. Истории их судеб, их сослуживцев  по крупицам собирают нынешние гвардейцы.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Анастасия Бут, корреспондент:
Великой Отечественной войне в Музее боевой славы бригады выделено отдельное помещение. Здесь сотни экспонатов и множество информации.

Например, на стенде за моей спиной портреты Героев Советского Союза. А этот китель лично передал бригаде генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко. Он начинал свой боевой путь здесь. А завершил карьеру, уходил в отставку в должности генерал-лейтенанта из управления внешней разведки Советского Союза.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

В течение недели гвардейцы поздравят каждого ветерана. Формат встречи будет зависеть от пожеланий самих солдат Победы.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем Победы! И благодарим вас за ту отвагу, которую вы проявили в борьбе за мирную жизнь.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Примите наш низкий поклон в знак огромной признательности вам за ваш непосильный труд, тяжелую ношу, которую вы с достоинством перенесли через годы Великой Отечественной войны.

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Ваш героизм и решительность мы будем помнить вечно!

Для него одного устроили парад витебские десантники. Ветеран рассказал о своих военных буднях и как потерял свой орден Славы

Слава! Слава! Слава!

Люди в материале: Анастасия Бут, Лилия Матвеева, Алексей Иванов, Денис Кривенцов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Парад для одного солдата Победы. Витебские десантники организовали праздник ветерану прямо под окнами его дома, сообщили в программе Новости «24...
 
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