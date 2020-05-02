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В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

02.05.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

Ясно и +19 будет в Риме. В Мадриде столбик термометра покажет +26. В Афинах прогнозируют +18 и дождь.

В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

Переменную облачность, грозу и +14 обещают в Анкаре. На пункт прохладнее будет в Софии.

Будет капризничать. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Сухо, но пасмурно будет в Прибалтике. В Риге ожидается +11, на пункт выше будет в Вильнюсе.

В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая

Такая же температура ожидается в Варшаве. +17 и дождь обещают в Киеве, на три градуса выше будет в Москве.

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В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Ясно и +19 будет в Риме. В Мадриде столбик...
 
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