|
В Москве +20, в Киеве +17. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 мая
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе
Ясно и +19 будет в Риме. В Мадриде столбик термометра покажет +26. В Афинах прогнозируют +18 и дождь.
Переменную облачность, грозу и +14 обещают в Анкаре. На пункт прохладнее будет в Софии.
Сухо, но пасмурно будет в Прибалтике. В Риге ожидается +11, на пункт выше будет в Вильнюсе.
Такая же температура ожидается в Варшаве. +17 и дождь обещают в Киеве, на три градуса выше будет в Москве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и +15. На градус меньше ожидается в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус». Ясно и +19 будет в Риме. В Мадриде столбик...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)