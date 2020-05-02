В Швейцарии планируют открывать границы

Источник материала: ОНТ

В Швейцарии намерены открыть границы для въезда на основе двусторонних договоренностей, сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в газете La Tribune de Geneve .

«Это будет происходить в согласованной манере, и очень вероятно – напрямую между двумя государствами, нежели в общем порядке на европейском уровне», – отметила министр.

Келлер-Суттер сказала, что границу сначала планируют открыть с Австрией, затем с другими соседними странами и только потом с неевропейскими государствами.

В Швейцарии запрет на въезд для граждан стран Шенгена действует с 25 марта, кроме подданных Княжества Лихтенштейн.

Фото: © Fotolia / Santosha57

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