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В Швейцарии планируют открывать границы
Источник материала: ОНТ
В Швейцарии намерены открыть границы для въезда на основе двусторонних договоренностей, сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в газете
«Это будет происходить в согласованной манере, и очень вероятно – напрямую между двумя государствами, нежели в общем порядке на европейском уровне», – отметила министр.
Келлер-Суттер сказала, что границу сначала планируют открыть с Австрией, затем с другими соседними странами и только потом с неевропейскими государствами.
В Швейцарии запрет на въезд для граждан стран Шенгена действует с 25 марта, кроме подданных Княжества Лихтенштейн.
Фото: © Fotolia / Santosha57
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В Швейцарии намерены открыть границы для въезда на основе двусторонних договоренностей, сообщила министр юстиции и полиции Карин Келлер-Суттер в газете La Tribune de...
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