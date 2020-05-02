Первомай в этом году мир отметил в новом формате

Источник материала: ОНТ

Дата недели – первое мая. Время, как известно, ни на миг не остановишь. И праздник весны и труда мир встретил на карантине. Отметили Первомай в новом формате и в Беларуси.





Так сложилось, что праздник всегда был днём больших маршей и массовых митингов. Не в этом году. И не так массово. Время не подходящее. Хотя солидарность трудящимся сегодня нужна больше, чем когда-либо. Поэтому появился подходящий повод поговорить о проблемах и подумать над их решением. Митинги и обсуждения переместились в интернет и социальные сети. Кое-где демонстрации всё же прошли, но с соблюдением социального дистанцирования. А в некоторых странах эти самые митинги использовали для того, чтобы потребовать отмены карантина. В общем, День труда первого мая отмечают в 90 странах. И в этом случае чуть больше повезло США – там его празднуют в сентябре, так что к тому времени, может, и на демонстрацию будет возможность выйти.

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