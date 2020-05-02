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Визовые центры Польши в Минске, Бресте и Гродно частично возобновляют прием документов
Источник материала: Партизан
С 11 мая визовые центры Польши частично возобновят прием документов. Подать их смогут не все
С 11 мая смогут подать заявления на визу:
люди, которые работают в Польше и имеют действующие разрешения на работу, декларации о назначении работы или справку о внесении заявки в реестр сезонных работ;
держатели польской карты;
водители международного транспорта.
Чтобы договориться о дате подачи заявления на визу в одном из визовых центров, надо связаться с info.polminsk@vfshelpline.com — Визовый центр в Минске; info.polgrodno@vfshelpline.com — Визовый центр в Гродно; info.polbrest@vfshelpline.com — Визовый центр в Бресте.
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С 11 мая визовые центры Польши частично возобновят прием документов. Подать их смогут не все
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