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«Это наушники Кинг-Конга?»: Девушка заказала в интернете фейковые AirPods, но ей пришел не тот размер

03.05.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это наушники Кинг-Конга?»: Девушка заказала в интернете фейковые AirPods, но ей пришел не тот размер

Девушка заказала в интернете поддельные AirPods и получила наушники размером с ее голову. Фото она опубликовала в Twitter.

Жительница Дубая по имени Ализай заказала наушники на Amazon за 50€ (настоящие стоят около 180 €). Ализай предполагала, что AirPods будут отличаться от оригинала, но не настолько.

 

Пост в соцсети набрал 385 тысяч лайков и 72 тысячи ретвитов. Пользователи начали делать предположения, для чего и для кого нужны такие наушники: «Это, должно быть, наушники для Кинг-Конга», «Эти наушники для слонов, я полагаю», «Это божественные наушники! С ними ты услышишь разговоры ангелов».

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Девушка заказала в интернете поддельные AirPods и получила наушники размером с ее голову. Фото она опубликовала в Twitter. Жительница Дубая по имени Ализай заказала...
 
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