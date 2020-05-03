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Недопереворот в Ливии

03.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на минувший вторник командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о временном переходе власти в стране к вооруженным силам. В среду его представители объявили о гуманитарной паузе в боевых действиях во время месяца Рамадан.

Недопереворот в Ливии
Интересное такое поздравление ливийскому народу с наступлением месяца Рамадан у Хафтара получилось: начал-то, как говорится, за здравие, а вот закончил…объявлением в стране переворота. Дескать с этого момента вся власть переходит к Ливийской национальной армии, она берет на себя бремя по управлению страной и прерывает действие «разрушительного для Ливии политического соглашения».

Свою роль в этих условиях ренегат-фельдмаршал охарактеризовал несколько витиевато: мол, страну теперь возглавляет не он, а некое «Верховное главнокомандование вооруженных сил Ливии берет на себя ответственность за ливийский народ». Что, впрочем, никого не обманывает – Хафтар объявил себя вождем нации, все остальное не более чем фиговые листки, которыми он и его окружение пытаются прикрыть сотворенное ими бесстыдство.

Особенно цинично выглядит в заявлении ренегат-фельдмаршала ссылка на то, что к принятию данного решения его подтолкнули чаяния ливийского народа. Это нация, видите ли, вручила ему мандат на наведение порядка в стране, и он лишь выполняет волю широких масс. Что ж, без таких выкрутасов в современной политике никуда, именно про такое в 70-80 прошлого столетия ходила присказка: «У нас вчера от имени народа опять подорожала колбаса».

Так и в этот раз – 24 апреля делегации от ливийских городов и племен Бенгази, Адждабии, Сирта, Тобрука и Дерны провели демонстрации, на которых объявили о своей поддержке Хафтара и возглавляемой им Ливийской национальной армии (кстати, теперь она называется Ливийская арабская армия, ЛАА), делегировали ренегат-фельдмаршалу право управления делами Ливии, а также обеспечение безопасности страны и контроль ее границ.

Но даже это изъявление верноподданических чувств нескольких племен все же, согласитесь, недостаточно для того, чтобы говорить от имени всей Ливии. И потому нельзя не согласится с заявлением Президентского совета Правительства национального согласия Ливии, в котором, в частности, говорится: «Одержимость властью и глупость достигли полного предела. Он объявляет о новом перевороте, тем самым дополняя серию переворотов, в которых он принимал участие с далёких времен…»

Действия ренегат-фельдмаршала сегодня многие в Ливии и за ее пределами объявляют переворотом. На мой взгляд – это слишком лестное определение для того, что устроила клика Хафтара. Более точным было бы называть произошедшее недопереворотом и фарсом, устроенным исключительно с целью объявить себя Верховным правителем, вождем, фюрером – да кем угодно, лишь бы – первым, главным и единственным в Ливии.

Решит ли это хоть одну проблему страны, приблизит ли хоть на шаг к иру? Да ничего подобного. Под заявлением Хафтара о том, что он прерывает действие «разрушительного для Ливии политического соглашения» подразумевается разрыв Схиратских договоренностей 2015 года, в рамках которых было сформировано признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) для управления переходным процессом в Ливии.

С одной стороны, это означает, что Президентский совет, ПНС и все властные структуры, находящиеся на западе страны, в Триполи, Тобруком и ЛАА теперь официально не являются партнерами во внутриливийском диалоге, они «радикалы и экстремисты», которых нужно уничтожить. Половину страны Хафтар разом записал в государственные изменники, обрушив шанс на политическое урегулирование.

С другой стороны, ренегат-фельдмаршал выдал оглушительную пощечину ООН и внешним игрокам, которые настаивали на диалоге всех конфликтующих сторон. Вашингтон негодует, Анкара объявляет действия Хафтара ничтожными с правовой точки зрения, в ЕС именно на него возложили ответственность за очередной виток обострения ситуации в стране.

Никто из внешних игроков не может открыто принять учиненный в Ливии недопереворот, даже такие давние спонсоры «Верховного правителя», как Египет и Эмираты. Удалось бы ему в апреле нынешнего года взять Триполи – иной разговор, «заболтали» бы этот вопрос, а потом все и свыклись бы. Но не в данной ситуации, когда ренегат-фельдмаршал вновь доказал свою несостоятельность как командующий своего пестрого воинства, не только провалив штурм, но и потеряв несколько городов вплоть до границы с Тунисом.


Но Хафтар видит обстановку под другим углом, у него иная «оптика». Главный расчет новоявленного вождя ливийской нации заключается в том, что из-за пандемии внимание мирового сообщества к происходящему в Ливии ослабло. А пока разберутся, пока отреагируют – глядишь, и ему удастся закрепиться. Тем более, считают в его окружении, иной кандидатуры у его внешних спонсоров нет. Поворчат и забудут, руководствуясь принципом «нашего сукина сына».

Но вот здесь то, как представляется, и кроется роковой просчет ренегат-фельдмаршала, да и всех его коллег из других стран, уверовавших в собственную исключительность и незаменимость. По нынешним временам на политическом рынке кандидатов в наполеоны, верховные правители, вожди нации и фюреры с избытком. Более того – ничего особо эксклюзивного в таком товаре нет. И любому хафтару, нарушающему негласные правила игры, найдется замена…
 
 
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В ночь на минувший вторник командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар заявил о временном переходе власти в стране к вооруженным силам. В среду его...
 
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