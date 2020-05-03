Могилевчане покормили голубей в поддержку задержанных брестских активистов

Поводом для очередной встречи горожан стало задержание на 15 суток брестских активистов, которые выступали против строительства аккумуляторного завода: 17 апреля был задержан, без предварительного вручения повестки, активист Дмитрий Бекалюк, 18 апреля в Пинске — блогер Александр Кабанов. Предполагается, что их взяли под стражу с целью предотвратить встречи для кормления голубей, пишет