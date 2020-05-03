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Могилевчане покормили голубей в поддержку задержанных брестских активистов

03.05.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Второй раз могилевчане вышли покормить голубей, на этот раз на площади Славы. «Кормление голубей» представляет собой свободные встречи на улице граждан, желающих обсудить волнующие их проблемы страны.

Поводом для очередной встречи горожан стало задержание на 15 суток брестских активистов, которые выступали против строительства аккумуляторного завода: 17 апреля был задержан, без предварительного вручения повестки, активист Дмитрий Бекалюк, 18 апреля в Пинске — блогер Александр Кабанов. Предполагается, что их взяли под стражу с целью предотвратить встречи для кормления голубей, пишет МогилевОнлайн.

Могилевчане решили провести вторую встречу в знак поддержки брестских активистов, которое, по их мнению, были задержаны незаконно.
 
 
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Второй раз могилевчане вышли покормить голубей, на этот раз на площади Славы. «Кормление голубей» представляет собой свободные встречи на улице граждан, желающих...
 
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