ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси больше 200 человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ

03.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В воскресенье, 3 мая, Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси занято всего 10% аппаратов искусственной вентиляции лёгких от имеющихся в наличии. С их помощью дышат более 200 человек.

“А аппаратов ИВЛ — 2,5 тысячи плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет", — добавил руководитель Беларуси, выступая на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает "Еврорадио".

По его словам, 9% тестов показывают новые случаи COVID-19, 30% пациентов с пневмонией имеют подтверждённый COVID-19.

"Это тоже очень хороший показатель”, — отмечает глава государства, добавляя, что не предъявляет претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 3 мая, Александр Лукашенко рассказал, что в Беларуси занято всего 10% аппаратов искусственной вентиляции лёгких от имеющихся в наличии. С их помощью...
 
Новости дня
Новости разные
 
ДТП в Витебской области: автомобиль Mitsubishi столкнулся с фургоном «Газель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика