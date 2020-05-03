В Беларуси больше 200 человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ

"Еврорадио" . “А аппаратов ИВЛ — 2,5 тысячи плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет", — добавил руководитель Беларуси, выступая на совещании об эпидемиологической ситуации в стране, передает





По его словам, 9% тестов показывают новые случаи COVID-19, 30% пациентов с пневмонией имеют подтверждённый COVID-19.





"Это тоже очень хороший показатель”, — отмечает глава государства, добавляя, что не предъявляет претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц.