Сергей Черечень идет в президенты под слоганом «Че!»

Центральная рада партии Белорусская социал-демократическая Грамада проголосовала за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года своего председателя Сергея Черечня.





Сергей родился 8 мая 1985 года в Кричеве. 35 лет (возраст, необходимый для того, чтобы баллотироваться в президенты) ему исполнится до выборов.





Черечень состоял в провластной Коммунистической партии Беларуси с января 2016-го по январь 2018 года. Затем вступил в партию Белорусская социал-демократическая Грамада и стал первым заместителем Станислава Шушкевича. 3 ноября 2018 года избран председателем БСДГ.





The Village Беларусь . В сети обнаружился сайт кандидата в президенты: 20-20.by, пишет









В материалах сайта присутствует плашка «Че!речень», также используются понятия "Команда Че!" и «Время Че!»

Предвыборной программы пока нет, но есть блок, озаглавленный «Концепт»: здесь вкратце рассказывается, как есть сейчас и как быть должно.

На сайте идет обратный отсчет до наступления этого «Времени Че!» (предположительно — дня выборов президента Беларуси). По состоянию на 3 мая до этого момента остается 119 дней.

Также пользователям предлагается установить telegram-стикерпак, в котором есть улыбающийся Сергей Черечень.

Посетителей сайта приглашают стать волонтерами. В анкете нужно указать, чем вы хотите заниматься. Есть даже такой вид дейтельности, как мемоделание: создание мемов.







