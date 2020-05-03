ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Черечень идет в президенты под слоганом «Че!»

03.05.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада запустил свой предвыборный сайт.

Центральная рада партии Белорусская социал-демократическая Грамада проголосовала за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года своего председателя Сергея Черечня.

Сергей родился 8 мая 1985 года в Кричеве. 35 лет (возраст, необходимый для того, чтобы баллотироваться в президенты) ему исполнится до выборов.

Черечень состоял в провластной Коммунистической партии Беларуси с января 2016-го по январь 2018 года. Затем вступил в партию Белорусская социал-демократическая Грамада и стал первым заместителем Станислава Шушкевича. 3 ноября 2018 года избран председателем БСДГ.

В сети обнаружился сайт кандидата в президенты: 20-20.by, пишет The Village Беларусь.



В материалах сайта присутствует плашка «Че!речень», также используются понятия "Команда Че!" и «Время Че!»

Предвыборной программы пока нет, но есть блок, озаглавленный «Концепт»: здесь вкратце рассказывается, как есть сейчас и как быть должно.

На сайте идет обратный отсчет до наступления этого «Времени Че!» (предположительно — дня выборов президента Беларуси). По состоянию на 3 мая до этого момента остается 119 дней.

Также пользователям предлагается установить telegram-стикерпак, в котором есть улыбающийся Сергей Черечень.

Посетителей сайта приглашают стать волонтерами. В анкете нужно указать, чем вы хотите заниматься. Есть даже такой вид дейтельности, как мемоделание: создание мемов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель партии Белорусская социал-демократическая Грамада запустил свой предвыборный сайт.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси больше 200 человек дышат с помощью аппаратов ИВЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика