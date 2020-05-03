"Они умирали ради нас" - Лукашенко о важности проведения парада в День Победы

Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает глубокое идеологическое и эмоциональное значение парада в честь 75-летия Победы. Об этом он заявил сегодня на совещании, передает корреспондент БЕЛТА.





"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди (участники войны. - Прим. БЕЛТА) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - заявил глава государства.





Александр Лукашенко во время совещания

При этом Александр Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо". "Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - подчеркнул белорусский лидер.





Александр Лукашенко рассказал, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики - стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого на это массовое мероприятие тащить не надо", - сказал Президент.

"Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь - это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств", - добавил глава государства.





Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад в Минске. "Мы приветствуем это. Пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери", - заверил белорусский лидер.

В целом Президент уверен, что парад - это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие. "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", - сказал он.





Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные дни ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть. "И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления", - отметил Александр Лукашенко.