Брестское «Динамо» не без труда крупно обыграло аутсайдера, Лаптев забил первый гол в чемпионате

Источник материала: Tut.by

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3 мая завершается седьмой тур чемпионата Беларуси по футболу . В Бобруйске брестское «Динамо» крупно обыграло «Белшину», хотя перед перерывом хозяева поля не давали поднять голову чемпиону.

Вчера в Минске «Торпедо-БелАЗ» катком прошлось по «горожанам» , Валерий Горбачик оформил хет-трик, а зрители увидели семь голов. Лидер чемпионата из Слуцка обыграл местное «Динамо» . «Сахарные» продолжают лидировать, на радость болельщикам, в том числе из Австралии. Команда не проигрывает в пяти матчах кряду.

Футбол на этой неделе начался 29 апреля в Солигорске с совершенно невероятного ответного матча полуфинала Кубка Беларуси. Брест пропустил четыре гола, но «Шахтеру» этого не хватило">«Шахтер» чуть не выбил брестское «Динамо», проигрывая после первого тайма по сумме двух игр 0:4! «Горняки» показали, что они становятся грозной силой в белорусском футболе, продемонстрировав волю к победе и сумасшедшую самоотдачу.

«Шахтер» и брестское «Динамо» выдали совершенно чумовой кубковый матч 29 апреля, забив на двоих шесть голов, а «горняки» были близки к сумасшедшему камбэку! Фото: ФК «Шахтер»

Поэтому центральным матчем седьмого тура можно смело назвать игру «Шахтера» против «Ислочи», которая состоится 3 мая. «Волки» забрались на второе место, имея 12 очков. «Горняки» пока застряли внизу турнирной таблицы, имея всего восемь баллов.

Но команда Вернидуба, похоже, нашла свою игру и опять становится опасным соперником. Однако успеют ли игроки восстановиться психологически после безумия в Кубке? «Шахтер» потерял главного защитника Сергея Политевича, который получил травму. У форварда Дарко Бодула не идет игра, нестабилен вратарь Александр Гутор. Впрочем, набрали хорошую форму Игор Иванович, Виталий Лисакович, Юлиус Сзоке, Никола Антич. Квалифицированных исполнителей хватает, поэтому «Ислочи» будет очень сложно.

Однако банда Жуковского умеет настраиваться на топов, да и сама уже претендует на это звание. Не пропустите 3 мая в 20.00 матч в Солигорске!

БАТЭ сыграет против «Немана». Борисовчане, при определенном стечении обстоятельств, могут ворваться в лидирующую группу команд. А пока маркетинг клуба запустил новое шоу, в котором принял участие их давний поклонник Вадим Галыгин.





3 мая тур завершается четырьмя встречами:

«Белшина» — «Динамо-Брест» — 0:3

Бобруйск. 3 мая. Стадион «Спартак».

Судья: Д. Дмитриев.

«Белшина»: Харитонович — Грек, Кучинский, Ясюкевич, Одеоибо (Нивалдо, 56), Соланович — Глебко (Салимов, 60), Бордуков, Башилов, Маляров — Ковель (к) (Барковский, 75).

«Динамо-Брест»: Павлюченко — Юзепчук, Кики, Павловец (Шевченко, 80), Веретило (к) — Нойок, Кисляк — Савицкий, Милевский (Быков, 73), Гордейчук — Лаптев (Садовский, 76).

Голы: 0:1 — Ясюкевич (12, автогол). 0:2 — Гордейчук (52). 0:3 — Лаптев (63).

Предупреждения: Веретило (6), Кисляк (29), Маляров (30), Павловец (46).

Брестчане приехали на матч седьмого тура в Бобруйск после тяжелейшей кубковой игры против «Шахтера». Напомним, в том суперматче «горняки» были близки к тому, что выбить «Динамо» из Кубка Беларуси, но не хватило одного гола.

Динамовцы выглядели уставшими в первом тайме. Но на 12-й минуте случился автогол в ворота «Белшины». Хозяев это не сломило и они практически весь первый тайм возили чемпиона, однако забить не смогли: где-то не хватило удачи, а где-то спасал вратарь.

Второй тайм начался с атак бобруйчан, но на 52-й минуте они пропустили разящую контратаку и Михаил Гордейчук сделал счет 0:2.

Вот тут хозяева уже расклеились и брестчане на 63-й минуте сделали счет крупным. Первый гол в чемпионате забил Денис Лаптев.

После гости грамотно сушили игру и увезли три ценных очка в Брест. Бобруйск продолжает замыкать турнирную таблицу.

ФК «Витебск» — «Славия» — 0:0

Матч начался.

БАТЭ — «Неман», 18.00;

«Шахтер» — «Ислочь», 20.00.

Положение в чемпионате прямо сейчас:

Команда Матчи Очки ФК «Слуцк» 7 16 «Торпедо-БелАЗ» 7 14 «Ислочь» 6 12 «Энергетик-БГУ» 7 12 БАТЭ 6 10 ФК «Витебск» 6 10 ФК «Городея» 7 10 «Динамо» (Брест) 7 10 ФК «Минск» 7 9 «Динамо» (Минск) 7 9 «Рух» 7 9 «Неман» 6 8 «Шахтер» 6 7 «Славия» 6 7 ФК «Смолевичи» 7 3 «Белшина» 7 2

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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