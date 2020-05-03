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Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии задавил коллегу из Украины
Источник материала: Партизан
Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии под Гамбургом на одном из паркингов автобана А7 в субботу, 2 мая 2020 года, вечером задавил коллегу из Украины.
Водитель из Беларуси, работающий на польскую компанию, как рассказали очевидцы, вознамерился съездить за алкоголем в магазин, так как купленное ранее спиртное уже закончилось, а душа требовала продолжения банкета. Мужчина отцепил тягач от полуприцепа, сел за руль и тронулся. Перед тягачом за столом сидели трое дальнобойщиков из Украины, с которыми гражданин РБ распивал спиртное. В итоге, фура сбила стол – 2-м удалось отскочить, а 3-й не успел.
Согласно другой версии, собутыльники долго его не пускали. Потом один из них отошел, а второй находился перед тягачом. Водитель его не заметил и нажал на газ, резко двинувшись, сбил коллегу. 33-летний гражданин Украины получил смертельные травмы и скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии под Гамбургом на одном из паркингов автобана А7 в субботу, 2 мая 2020 года, вечером задавил коллегу из Украины.
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