Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии задавил коллегу из Украины

Водитель из Беларуси, работающий на польскую компанию, как рассказали очевидцы, вознамерился съездить за алкоголем в магазин, так как купленное ранее спиртное уже закончилось, а душа требовала продолжения банкета. Мужчина отцепил тягач от полуприцепа, сел за руль и тронулся. Перед тягачом за столом сидели трое дальнобойщиков из Украины, с которыми гражданин РБ распивал спиртное. В итоге, фура сбила стол – 2-м удалось отскочить, а 3-й не успел.





Согласно другой версии, собутыльники долго его не пускали. Потом один из них отошел, а второй находился перед тягачом. Водитель его не заметил и нажал на газ, резко двинувшись, сбил коллегу. 33-летний гражданин Украины получил смертельные травмы и скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



