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Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии задавил коллегу из Украины

03.05.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии под Гамбургом на одном из паркингов автобана А7 в субботу, 2 мая 2020 года, вечером задавил коллегу из Украины.

Водитель из Беларуси, работающий на польскую компанию, как рассказали очевидцы, вознамерился съездить за алкоголем в магазин, так как купленное ранее спиртное уже закончилось, а душа требовала продолжения банкета. Мужчина отцепил тягач от полуприцепа, сел за руль и тронулся. Перед тягачом за столом сидели трое дальнобойщиков из Украины, с которыми гражданин РБ распивал спиртное. В итоге, фура сбила стол – 2-м удалось отскочить, а 3-й не успел. 

Согласно другой версии, собутыльники долго его не пускали. Потом один из них отошел, а второй находился перед тягачом. Водитель его не заметил и нажал на газ, резко двинувшись, сбил коллегу. 33-летний гражданин Украины получил смертельные травмы и скончался на месте. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
 
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Пьяный белорус-дальнобойщик в Германии под Гамбургом на одном из паркингов автобана А7 в субботу, 2 мая 2020 года, вечером задавил коллегу из Украины.
 
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