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Акция от «Белпочты»: родившиеся в 1945 году получат поздравительные карточки
Источник материала: ОНТ
Почтовая акция в юбилейный год Победы. Для тех, кто родился в 1945-м и вместе с Победой в этом году празднуют 75-летний юбилей, «Белпочта» подготовила подарок – комплект из трех поздравительных карточек.
Их можно получить бесплатно в почтовых отделениях, написать теплые слова и отправить адресатам. Стать участником можно в любом уголке страны.
Чтобы получить поздравительные карточки, идти на почту не обязательно. Достаточно просто позвонить в отделение, и почтальон доставит комплект домой.
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Почтовая акция в юбилейный год Победы. Для тех, кто родился в 1945-м и вместе с Победой в этом году празднуют 75-летний юбилей, «Белпочта» подготовила подарок –...
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