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Акция от «Белпочты»: родившиеся в 1945 году получат поздравительные карточки

03.05.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Акция от «Белпочты»: родившиеся в 1945 году получат поздравительные карточки

Почтовая акция в юбилейный год Победы. Для тех, кто родился в 1945-м и вместе с Победой в этом году празднуют 75-летний юбилей, «Белпочта» подготовила подарок – комплект из трех поздравительных карточек.   

Их можно получить бесплатно в почтовых отделениях, написать теплые слова и отправить адресатам. Стать участником можно в любом уголке страны.

Александр Бручиков, директор Могилёвского филиала «Белпочта»: «Эта акция традиционная: она посвящена 75-летию со дня Победы и проходит с 20 апреля по 15 мая. На этих карточках нанесен специальный штемпель, который позволяет отправлять их по всей территории Республики Беларусь бесплатно. Этот штемпель заменяет марку».

Чтобы получить поздравительные карточки, идти на почту не обязательно. Достаточно просто позвонить в отделение, и почтальон доставит комплект домой. 

 

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Почтовая акция в юбилейный год Победы. Для тех, кто родился в 1945-м и вместе с Победой в этом году празднуют 75-летний юбилей, «Белпочта» подготовила подарок –...
 
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