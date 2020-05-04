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Профнастил и не только. Сколько стоят разные виды заборов и как они выглядят

04.05.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Без забора по периметру участка наш человек чувствует себя беззащитным. Поэтому вопрос, быть забору или нет, для нашего менталитета непонятен. Конечно быть! Проблема другая: какой выбрать? Разбираемся, какие виды заборов в моде и сколько они стоят.

Забор из профлиста

Металлопрофиль (или профлист) для забора у нас пользуется особой популярностью. С точки зрения эстетики и дизайна его невозможно назвать удачным вариантом, он абсолютно лишен индивидуальности — это вам скажет любой архитектор. Но народная любовь сильнее мнения эстетов, ведь с таким забором можно закрыться от окружающего мира наглухо. Зачем? Самый частый ответ: чтобы по участку в трусах ходить.


Фото: zabortut.by

Главная проблема, которую нужно для себя решить любителям дефиле в неглиже: как крепить листы профиля — лицевой стороной внутрь участка или к соседу? Производители предлагают, конечно, металлические заборы с двусторонней окраской, но дешевле те, у которых лицевая сторона покрашена в один из цветов RAL, а вторая просто белая или светло-серая.

Из плюсов стоит отметить их практичность, быстрый монтаж и долговечность.

Обычный забор из профлиста состоит из профильных труб размером 60×40×2 мм (столбы), трех рядов труб размером 40×20×2 мм и профилированных листов (профлиста) толщиной от 0,45 мм. Высота может быть разной: от одного метра и выше (говорят, есть заборы и по четыре метра).

Ориентировочная стоимость погонного метра забора из одностороннего профнастила высотой 1,5 метра со столбами и установкой — от 58 рублей.

Забор-жалюзи

Этот вид забора тоже из металла, но в сравнении с металлопрофилем выглядит куда лучше. Строение забора-жалюзи напоминает по внешнему виду обыкновенные оконные жалюзи, за что он и получил свое название.


Фото: pinterest.com

Забор сконструирован из опорных столбов, на которых зафиксированы ламели — горизонтальные планки, расположенные под углом друг к другу. Эта простая, но эффективная конструкция не только радует глаз, но и успешно выполняет свою главную охранную функцию.

Стоимость «под ключ» одной секции забора (2,5 м в длину и 1,5 метра в высоту со столбами и монтажом) — от 250 рублей.

Металлический штакет

Металлический штакет изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Легко монтируется, очень долговечен. Гарантийный срок службы забора из оцинкованной стали с полимерным покрытием — от 5 лет.


Фото: erilant.by

Заборы из металлического штакетника удачно имитируют дерево, секции можно зашивать как вертикально, так и горизонтально, в один или два ряда.

Стоимость такого забора — от 65 рублей (1,5 метра высота, с металлическими столбами, перемычками и монтажом).

3D-забор

Сетчатые 3D-панели еще называют евроограждения. Они практичны, презентабельны и очень просты в установке. Изготавливаются из стальных оцинкованных прутков (стандартный диаметр — 4 или 5 мм), которые крепятся друг к другу при помощи контактной сварки. В качестве дополнительной защиты часто используется полимерное покрытие. Первоначальный цвет и защитные свойства сохраняются в течение 10 лет, а срок службы — более 20 лет.


Фото: miory.zakup.by

Еврозабор отлично справится с защитой периметра, однако не убережет ваш участок от чужих глаз. Впрочем, если вдоль забора высадить кусты и туи, то можно рассчитывать на приватность внутреннего периметра от любопытных глаз.

Стоимость полутораметрового еврозабора под ключ — от 52 рублей за погонный метр.

Дачный вариант

Забор из сетки-рабицы — это недорого, но практично. И его используют не только на дачах. Обычно, чтобы сэкономить на заборе, три стороны участка огораживаются рабицей, а для лицевой части покупают что-то более солидное.


Фото: krov.by

Забор из рабицы, полученной горячим цинкованием, простоит до появления первых пятен ржавчины 10−15 лет. Срок службы забора из сетки, изготовленной с использованием холодного цинкования — 5−10 лет. Покрытая полиуретаном сетка прослужит еще дольше.

Стоимость с установкой, со столбами, прутами и проволокой для натяжки — от 25 рублей за погонный метр.

Деревянный забор

Заборы из деревянного штакетника благодаря современным антисептикам и пропиткам, существенно увеличивающим сроки службы древесины, переживают очередную волну популярности.



Существует также довольно дорогой, но проверенный способ увеличить срок службы деревянного штакетника: если его предварительно обработать специальными пропитками под высоким давлением в автоклаве. Такая древесина защищена от гниения на более длительный срок — до 25 лет.

Заборы из штакетника можно смонтировать несколькими способами: в один ряд или в два (в шахматном порядке). Кроме таких классических вариантов исполнения можно сделать забор и с горизонтальным расположением досок.


Самый дешевый вариант — из пиломатериалов естественной влажности и без покраски. Такой забор (1,5 м высотой) будет стоить под ключ от 40 рублей за погонный метр.

Стоимость простого однорядного деревянного забора высотой 1,5 м из пиломатериала техсушки — от 65 рублей за погонный метр. Двурядный забор из того же материала — от 90 рублей. Забор из штакетника (двурядного), антисептированного и покрашенного в автоклаве — от 140 рублей за погонный метр.

Забор из бессера

Дорогой, но довольно популярный вид забора. Представляет собой конструкцию из декоративных блоков бессер. Их кладка обладает специфическими особенностями и требует обязательного наличия ленточного фундамента.


Фото: zabory.vseostroyke.by

Есть два варианта: сплошной забор из бессера (камень используется для изготовления опорных столбов и пролетов) и комбинированный. Во втором случае из декоративного камня изготавливаются лишь столбы и цоколь, а пролеты заполняются металлоштакетником, металлопрофилем, деревом, коваными прутами или иными материалами. Это наиболее востребованный вариант.

Построить пролет из двух столбов из бессера (1,5 метра в высоту) и цоколь с двумя рядами блоков ориентировочно стоит 115 рублей. Плюс фундамент (эта часть считается отдельно — от 60 рублей за погонный метр).

Пролет с заполнением металлопрофилем стоит от 150 рублей, металлическим штакетником — от 160 рублей.

Живая изгородь

Все чаще на границах домовладений мы видим живые изгороди. Высокие живые заборы хорошо защищают участок от ветра, пыли, посторонних взглядов — не хуже металлопрофиля.

К тому же грамотно заложенная и правильно выращенная живая изгородь долговечнее и надежнее традиционных заборов.


Фото: hozsektor.ru

Для формирования изгородей высотой 1,5−2,5 метра пригодны боярышник, клен гиннала и татарский, вяз мелколистный, туя западная.

Для изгородей высотой 0,6−1,5 метра — кизильник блестящий, барбарис Тунберга и обыкновенный, пузыреплодник калинолистный.

Стоимость 10 погонных метров живой изгороди, например, из туй сорта Brabant высотой 60−80 см — от 140 рублей. Хотите сразу забор повыше, 100−120 см, — примерно 180 рублей.

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Сколько стоят разные виды заборов и как они выглядят.
 
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