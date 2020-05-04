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На улице Радиальной пьяный водитель на Acura попал в ДТП. Видео аварии

04.05.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель устроил аварию на столичной улице Радиальной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Происшествие случилось 2 мая, около 04.20. По информации ГАИ, 25-летний водитель Acura не справился с управлением на круговой развязке и врезался в бордюрный камень, после чего автомобиль отбросило обратно на дорогу.


В результате ДТП водитель не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,5 промилле.

 
 
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