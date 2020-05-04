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Доходы и "дебиторка": у прокуратуры появились вопросы к УКС Миноблисполкома

04.05.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники прокуратуры проверили УКС Миноблисполкома и установили факты нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление в облисполком столицы и потребовала привлечь виновных к ответственности.

"Прокурорами зафиксированы неединичные случаи, когда в КУП не соблюдали нормы о декларировании доходов, а также вскрыты факты нарушений в сфере госзакупок", - сообщили Sputnik в понедельник в отделе информации прокуратуры Минской области.

В частности, прокуроры установили, что чаще всего нарушались права представителей малого и среднего бизнеса при участии в закупках, выявлены факты незаконного выбора поставщиков товаров.

Кроме этого, у надзорных органов возникли вопросы и по возвращению дебиторской задолженности. Речь в данном случае идет о недостаточном контроле со стороны УКС за возвращением "дебиторки", внесении недостоверных сведений в статистическую отчетность.

Прокуратура по итогам проверки направила в Миноблисполком представление, в котором потребовала исправить ситуацию и привлечь к материальной и дицисплинарной ответственности виновных. В отношении ряда сотрудников УСК Миноболисполкома прокуратура начала административный процесс.
 
 
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Сотрудники прокуратуры проверили УКС Миноблисполкома и установили факты нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили в областной прокуратуре.
 
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