По результатам проверки прокуратура Минской области внесла представление в облисполком столицы и потребовала привлечь виновных к ответственности.





"Прокурорами зафиксированы неединичные случаи, когда в КУП не соблюдали нормы о декларировании доходов, а также вскрыты факты нарушений в сфере госзакупок", - сообщили Sputnik в понедельник в отделе информации прокуратуры Минской области.





В частности, прокуроры установили, что чаще всего нарушались права представителей малого и среднего бизнеса при участии в закупках, выявлены факты незаконного выбора поставщиков товаров.





Кроме этого, у надзорных органов возникли вопросы и по возвращению дебиторской задолженности. Речь в данном случае идет о недостаточном контроле со стороны УКС за возвращением "дебиторки", внесении недостоверных сведений в статистическую отчетность.





Прокуратура по итогам проверки направила в Миноблисполком представление, в котором потребовала исправить ситуацию и привлечь к материальной и дицисплинарной ответственности виновных. В отношении ряда сотрудников УСК Миноболисполкома прокуратура начала административный процесс.







