Два человека сгорели во врезавшемся в дерево автомобиле

Источник материала: ОНТ

Два человека сгорели в попавшем в ДТП легковом Volkswagen Golf в Петриковском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30 2 мая. ДТП произошло на дороге Лучицы-Секеричи, в одном километре от деревни Лучицы. Легковушка врезалась в дерево и загорелась. В результате пожара погибли водитель и пассажир.





Пожар был потушен работниками Петриковского лесхоза еще до прибытия спасателей. В данный момент по факту аварии проводится проверка. Личности погибших устанавливаются.

Фото: МЧС

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