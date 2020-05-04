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Два человека сгорели во врезавшемся в дерево автомобиле
Источник материала: ОНТ
Два человека сгорели в попавшем в ДТП легковом Volkswagen Golf в Петриковском районе. Об этом
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30 2 мая. ДТП произошло на дороге Лучицы-Секеричи, в одном километре от деревни Лучицы. Легковушка врезалась в дерево и загорелась. В результате пожара погибли водитель и пассажир.
Пожар был потушен работниками Петриковского лесхоза еще до прибытия спасателей. В данный момент по факту аварии проводится проверка. Личности погибших устанавливаются.
Фото: МЧС
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Два человека сгорели в попавшем в ДТП легковом Volkswagen Golf в Петриковском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 14:30 2...
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