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Всемирный банк потратил на борьбу с COVID-19 более $1,4 млрд. Еще $160 млрд на подходе

04.05.2020 11:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

На что идут средства поддержки ВБ

Начиная со 2 апреля 2020 года было одобрено выделение около 490 млн долларов в рамках проектов чрезвычайного реагирования. Кроме того, в поддержку мер реагирования на COVID-19, которые предпринимаются в странах, в рамках текущих проектов и кредитов (включая дополнительное финансирование) перераспределяются, используются или предоставляются средства в сумме, достигающей 925 млн долларов.

Эти средства предназначены для закупки медицинского оборудования, включая тест-системы, респираторы и аппараты ИВЛ, а также для укрепления потенциала систем здравоохранения, в том числе - подготовку медицинского персонала, и оказания социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от COVID-19. Ряд стран региона обсуждают с Всемирным банком перспективные проекты и поддержку, которые призваны помочь им в борьбе с последствиями пандемии.

Реагирование Группы Всемирного банка на пандемию COVID-19

Группа Всемирного банка, один из крупнейших источников финансирования и знаний для развивающихся стран, предпринимает быстрые и широкие действия, помогая странам укреплять меры реагирования на пандемию, отмечено в релизе ВБ.

«Мы способствуем расширению эпидемиологического надзора, повышению качества медицинских программ, а также помогаем частному сектору продолжать функционировать и сохранять рабочие места. В течение следующих 15 месяцев мы предоставим до 160 млрд долларов США в качестве финансовой поддержки, чтобы помочь странам в защите бедных и уязвимых категорий населения, оказать содействие компаниям и ускорить темпы восстановления экономики; в эту сумму включены новые ресурсы МАР в размере 50 млрд долларов США, которые будут предоставляться в виде грантов или кредитов на чрезвычайно льготных условиях», – сказано в сообщении банка.

Из-за пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с тяжелыми последствиями медицинского, социального и экономического характера. В условиях сохраняющейся неопределенности авторы последнего Обзора экономики Европы и Центральной Азии, подготовленного Всемирным банком, допускают для региона различные сценарии, предполагающие отрицательные темпы роста, в том числе – масштабную рецессию в 2020 году: снижение темпов роста может достигать от -4,4 до -2,8%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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К настоящему времени на помощь странам Европы и Центральной Азии в смягчении последствий пандемии COVID-19 Всемирный банк направил более 1,4 млрд долларов. Об этом...
 
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