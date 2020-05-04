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Всемирный банк потратил на борьбу с COVID-19 более $1,4 млрд. Еще $160 млрд на подходе
Источник материала: Myfin
На что идут средства поддержки ВБ
Начиная со 2 апреля 2020 года было одобрено выделение около 490 млн долларов в рамках проектов чрезвычайного реагирования. Кроме того, в поддержку мер реагирования на COVID-19, которые предпринимаются в странах, в рамках текущих проектов и кредитов (включая дополнительное финансирование) перераспределяются, используются или предоставляются средства в сумме, достигающей 925 млн долларов.
Эти средства предназначены для закупки медицинского оборудования, включая тест-системы, респираторы и аппараты ИВЛ, а также для укрепления потенциала систем здравоохранения, в том числе - подготовку медицинского персонала, и оказания социальной поддержки наиболее уязвимым категориям населения, пострадавшим от COVID-19. Ряд стран региона обсуждают с Всемирным банком перспективные проекты и поддержку, которые призваны помочь им в борьбе с последствиями пандемии.
Реагирование Группы Всемирного банка на пандемию COVID-19
Группа Всемирного банка, один из крупнейших источников финансирования и знаний для развивающихся стран, предпринимает быстрые и широкие действия, помогая странам укреплять меры реагирования на пандемию, отмечено в релизе ВБ.
Из-за пандемии COVID-19 многие страны столкнулись с тяжелыми последствиями медицинского, социального и экономического характера. В условиях сохраняющейся неопределенности авторы последнего Обзора экономики Европы и Центральной Азии, подготовленного Всемирным банком, допускают для региона различные сценарии, предполагающие отрицательные темпы роста, в том числе – масштабную рецессию в 2020 году: снижение темпов роста может достигать от -4,4 до -2,8%.
Источник: Myfin.by
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К настоящему времени на помощь странам Европы и Центральной Азии в смягчении последствий пандемии COVID-19 Всемирный банк направил более 1,4 млрд долларов. Об этом...
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