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Toyota: продано более 15 миллионов гибридных моделей
Источник материала: Tut.by
Японский автогигант сообщил об очередном важном для себя достижении — во всем мире реализовано свыше 15 миллионов гибридомобилей Toyota (включая и модели дочерней марки Lexus).
На это у компании ушло 23 года — Prius, ставший первым гибридом Toyota, дебютировал в 1997 году (сейчас в строю находится четвертая генерация модели,
Сейчас в гамме Toyota и Lexus в общей сложности 44 модели с гибридным приводом. Кроме Prius это также электрифицированные версии Corolla, Camry, Avalon, CH-R, RAV4 и Highlander, а у Lexus гибридная установка есть практически у всех моделей (исключения — рамные внедорожники GX и LX).
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Японский автогигант сообщил об очередном важном для себя достижении - во всем мире реализовано свыше 15 миллионов гибридомобилей Toyota и Lexus.
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