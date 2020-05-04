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Toyota: продано более 15 миллионов гибридных моделей

04.05.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Японский автогигант сообщил об очередном важном для себя достижении — во всем мире реализовано свыше 15 миллионов гибридомобилей Toyota (включая и модели дочерней марки Lexus).


На это у компании ушло 23 года — Prius, ставший первым гибридом Toyota, дебютировал в 1997 году (сейчас в строю находится четвертая генерация модели, обновленная в конце 2018 года). К 2013 году продажи гибридных машин концерна достигли 5 миллионов единиц, а спустя еще четыре года был преодолен рубеж в 10 миллионов.


Сейчас в гамме Toyota и Lexus в общей сложности 44 модели с гибридным приводом. Кроме Prius это также электрифицированные версии Corolla, Camry, Avalon, CH-R, RAV4 и Highlander, а у Lexus гибридная установка есть практически у всех моделей (исключения — рамные внедорожники GX и LX).

 
 
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Японский автогигант сообщил об очередном важном для себя достижении - во всем мире реализовано свыше 15 миллионов гибридомобилей Toyota и Lexus.
 
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