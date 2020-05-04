В Германии пьяный белорус на фуре задавил коллегу из Украины

Источник материала: Tut.by

Пьяный дальнобойщик из Беларуси насмерть сбил коллегу из Украины в Германии, сообщает издание ProGomel .



Фото: progomel.by

Происшествие случилось вечером 2 мая на паркинге под Гамбургом. По словам очевидца, нетрезвый белорус решил съездить в магазин за алкоголем. Он расцепил тягач с полуприцепом, сел в кабину и тронулся с места.

В этот момент перед его фурой стояли трое коллег из Украины. В результате двое успели отпрыгнуть, а третий попал под колеса грузовика. От полученных травм 33-летний мужчина умер на месте происшествия.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Виновника аварии задержали.