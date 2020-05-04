Осторожно! Начался сезон активности клещей

Источник материала: Пинский Вестник

С приходом первых теплых дней, мы все стремимся на природу отдохнуть, получить приятные впечатления.

Но эти впечатления могут омрачится укусами клещей. Клещи наиболее активны весной и в первой половине лета, это связано с климатическими условиями - в это время года в лесах умеренна влажность, относительная прохлада, тень, обилие удобной для охоты зелени. Сидя на травниках или на кустарниках клещи терпеливо ждут, пока мимо не пройдет животное или человек. Клещи не летают и не прыгают, они могут только зацепиться за свою жертву.





Где таится опасность?

Излюбленными местами обитания клещей являются участки леса, парковых зон с густым травостоем, куда с трудом проникают солнечные лучи. Более всего они концентрируются по лесным тропам, протоптанным животными или человеком (в 2 м от тропы клещей меньше в 4 раза, чем на тропе), в местах выпаса скота и водопоев.

Наблюдения показали, что клещ располагается главным образом в нижнем ярусе растительности — на уровне стоп, голеней идущего человека.





Кто жертвы?



Разнообразен состав позвоночных — прокормителей клещей. Вирус может поражать диких животных (ежи, кроты, белки, грызуны), домашних животных (кошки, собаки, козы, коровы) и птиц, обитающих в нижних ярусах леса. У зараженных животных вирус содержится в крови.

В настоящее время регистрируется значительный рост числа пострадавших от укусов клещей. А эти, казалось бы, банальные укусы могут вызвать, такие серьёзные заболевания, как клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Переносчиками данных заболеваний являются иксодовые клещи.





Что такое клещевой энцефалит?

Это острое природно-очаговое вирусное заболевание, которое может быть причиной инвалидности и даже гибели человека. Болезнь начинается внезапно с подъема температуры до 38-39 градусов и сопровождается сильной головной болью, головокружением, беспокойством, ознобом, тошнотой, рвотой, нарушениями сознания - от сонливости до тяжелого глубокого сна. Больного беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и надплечий, спинно-поясничной области и конечностей, возможны судороги, нарушение чувствительности кожи. Возможно развитие параличей отдельных мышц шеи, лица, плеч и рук. Иногда болезнь протекает легко и практически бессимптомно, в виде легкого недомогания. Больной клещевым энцефалитом не заразен для окружающих.





Что такое клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)?

Инфекционное заболевание, которое поражает кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце и часто переходит в хроническую форму. . Характерным признаком начала заболевания в 70% случаев является появление на месте укуса покраснения кожи - эритемы. Красное пятно постепенно увеличивается, достигая 1-10 см в диаметре, иногда до 60 см и более. Форма пятна округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край воспаленной кожи более интенсивно красный, несколько возвышается над уровнем кожи. Со временем центральная часть пятна бледнеет или приобретает синюшный оттенок, создается форма кольца. В месте укуса клеща, в центре пятна, сначала можно видеть корочку, затем ранка рубцуется. Без лечения болезнь прогрессирует, переходит в хроническое течение, а в ряде случаев приводит к инвалидности.





Что делать, если клещ все-таки присосался?

Если вы обнаружите на себе или на ребенке присосавшегося клеща, не теряйте времени, вытаскивайте его как можно быстрее. Возьмите нитку, сделайте из нее петельку и накиньте ее, как лассо, на тельце клеща как можно ближе к хоботку. Затянув петлю, попытайтесь перевернуть членистоногого на спину и выкручивающими движениями вытащить из кожи. То же самое можно проделать и с помощью пинцета. Затем нужно обработать место «укуса» любым дезинфицирующим раствором, приложить вату с мазью, содержащей антибиотик и заклеить пластырем на сутки.

Удаленного клеща не стоит приговаривать к мгновенной смерти. Хорошо бы проверить его на наличие опасных вирусов и бактерий. Поместите кровососа в чистую баночку с какой-нибудь травинкой или в чуть смоченную водой салфетку и как можно быстрее отнесите в специализированную лабораторию для исследования. Такую экспертизу проводят в центрах гигиены и эпидемиологии. В Пинске это можно сделать в лабораторном отделе Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии» по адресу: ул. Кустарная, 21 и следует безотлагательно обратиться за медицинской помощью, акцентировав внимание лечащего врача на недавнем присасывании клеща.





Меры предосторожности:

Идете в лес? Обязательно обуйтесь и оденьтесь так, чтобы максимально закрыть тело. Длинные рукава куртки плотно облегают запястья. Косынка завязана "по-деревенски", закрывая уши, шею, волосы. Штанины брюк заправлены в высокие облегающие носки. Одежду, косынку, руки неплохо обрызгать специальным репеллентом, отпугивающим клеща.

Через каждые час-полтора осматривайте себя и попутчиков на предмет обнаружения "неприятеля". Вернувшись из леса, немедленно разденьтесь и нагишом покрутитесь перед зеркалом и перед внимательным взором того, кого не стесняетесь. ("Излюбленные" для клеща участки нашего тела: подмышечные и паховые области, спина, грудь, кожа за ушами, затылок.)

Если ваш дачный участок расположен на границе с лесом, не ленитесь скашивать траву и вырубать кустарник, подлесок метров на 5—10 по ту сторону забора.

На территориях, где регистрируется клещевой энцефалит, не допускать выпаса коз в лесной зоне на не окультуренных пастбищах, никогда не пейте сырое козье молоко. В молоке может находиться вирус клещевого энцефалита и это связано с особенностью организма коз.







Статистика за 2019 год

В течение 2019 года в организации здравоохранения города и района за медицинской помощью обратились 190 человек с укусами клещей, из них 95- детей до 17 лет. Что составило 103,3 случаев на 100 тыс. населения.

Из исследованных 174 иксодовых клещей снятых с укушенных людей, из них — 43 (24,7 %) случая были заражены боррелиями. На территории Пинского региона зарегистрировано 4 случая клещевого боррелиоза: в г. Пинске - 2 случая из них 1 ребенок и в Пинском районе - 2 случая, все взрослые.

Е.Е.ЯРОШЕВИЧ, энтомолог Пинского зонального ЦГиЭ