Лукашенко уговаривает глав ЕАЭС приехать на саммит в коронавирусный Минск









Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, но сам лично выступает за очную встречу.





Об этом он заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.





заявил Лукашенко. "Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск , если, конечно, это позволит вам обстановка", -Лукашенко.

Додон поддержал предложение Лукашенко о предпочтительности проведения предстоящего заседания в очном формате, но Молдова лишь страна-наблюдатель, поэтому его мнение на общее решение не повлияет.



