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Лукашенко уговаривает глав ЕАЭС приехать на саммит в коронавирусный Минск

04.05.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Додон не против, но у него никто не спрашивает.



Александр Лукашенко готов организовать планируемый на 19 мая в Минске саммит ЕАЭС в любом формате, но сам лично выступает за очную встречу.

Об этом он заявил сегодня во время переговоров в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.

"Что касается ЕАЭС, я сегодня разговаривал с президентом Казахстана Токаевым. Они сейчас консультируются с президентом России. Что вам могу сказать, и ему сказал: я ваш слуга, как вы скажете, так и будет. Я организую мероприятие. Готов 19 мая принять всех вас. Обещаю полную безопасность. Уверен, что вы с удовольствием, побывав здесь, в хорошем настроении покинете Минск, если, конечно, это позволит вам обстановка", - заявил Лукашенко.

Додон поддержал предложение Лукашенко о предпочтительности проведения предстоящего заседания в очном формате, но Молдова лишь страна-наблюдатель, поэтому его мнение на общее решение не повлияет.


"Конечно, лучше, чтобы было в очной форме, чтобы мы встретились и поговорили. Потому что есть о чем поговорить и с учетом всей этой ситуации поделиться опытом. Поэтому если наши с вами коллеги примут решение, что в очной форме, я с удовольствием прилечу", - цитирует Додона БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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