Бывший голкипер минского «Динамо» попал в список лучших игроков Международной федерации хоккея

Источник материала: ОНТ

Международная федерация хоккея выбирает лучших игроков сборных разных стран – в Финляндии в этот список попал бывший голкипер минского «Динамо».

Пекка Ринне выступал за белорусский клуб в 2012 и 2013 годах – во время локаута в НХЛ. А в 2014-м на чемпионате мира в Минске в составе сборной Финляндии голкипер завоевал серебряные медали и был признан самым ценным игроком турнира.

Пару защитников в символической финской сборной составили Теппо Нумминен и КиммоТимонен, в тройку нападающих вошли титулованные Яри Курри, Теему Селянне и Саку Койву.

Фото: Americansport.ru

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