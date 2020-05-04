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Бывший голкипер минского «Динамо» попал в список лучших игроков Международной федерации хоккея

04.05.2020 16:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бывший голкипер минского «Динамо» попал в список лучших игроков Международной федерации хоккея

Международная федерация хоккея выбирает лучших игроков сборных разных стран – в Финляндии в этот список попал бывший голкипер минского «Динамо».

Пекка Ринне выступал за белорусский клуб в 2012 и 2013 годах – во время локаута в НХЛ. А в 2014-м на чемпионате мира в Минске в составе сборной Финляндии голкипер завоевал серебряные медали и был признан самым ценным игроком турнира. 

Пару защитников в символической финской сборной составили Теппо Нумминен и КиммоТимонен, в тройку нападающих вошли титулованные Яри Курри, Теему Селянне и Саку Койву.

Фото: Americansport.ru 

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Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея выбирает лучших игроков сборных разных стран – в Финляндии в этот список попал бывший голкипер минского «Динамо». Пекка Ринне...
 
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