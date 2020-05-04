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Губернатор Минщины посетил Несвижскую ЦРБ и ознакомился с ситуацией с COVID-19 в районе

04.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В понедельник, 4 мая, председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин посетил Несвижскую центральную районную больницу, пообщался с председателем райисполкома Александром Ломским и главным врачом Викторией Праженик.

Губернатор Минщины посетил Несвижскую ЦРБ и ознакомился с ситуацией с COVID-19 в районе

Глава области изучил, как налажена система работы в Несвижской больнице, какие мероприятия проводятся по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.
— Мы приехали не для того, чтобы критиковать, а чтобы помогать, — сказал Александр Турчин. Он поинтересовался, насколько учреждение здравоохранения обеспечено средствами индивидуальной защиты, антисептиками.
— Районные организации оперативно перепрофилировались и начали пошив масок, — рассказал председатель райисполкома Александр Ломский. — К этому доброму делу присоединилось и такие предприятия, как «ДРСУ-168», ОАО «Дабрабыт». Помогают в этом и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, а также управление по образованию, спорту и туризму райисполкома.
Спонсорская помощь уже оказана на 58 тысяч рублей. Часть этих денег была потрачена на закупку материалов для изготовления специальных защитных костюмов для медицинских работников.

Губернатор Минщины посетил Несвижскую ЦРБ и ознакомился с ситуацией с COVID-19 в районе

По словам главного врача Виктории Праженик, медицинские работники в полном объеме обеспечены и средствами индивидуальной защиты, и антисептическими растворами.
К тому же, приняты все меры, чтобы не допускать распространения инфекции: разделили потоки пациентов, для медработников организовали отдельный гардероб, оборудовали контактный центр. В поликлинике выделена «чистая зона», налажено рентгенологическое обследование для пациентов с температурой и тех, у кого обследование плановое. Обязательную дезинфекцию проходят машины скорой помощи.
Также в районе провели дезинфекцию детских садов и школ.
Внимательно относятся и к выявлению людей, контактировавших с теми, у кого подтвержден COVID-19. На самоизоляции и под контролем правоохранительных органов сейчас в районе находится 59 человек.
Всего в Несвижской больнице лечение сейчас проходит 114 пациентов с пневмонией, в сутки выписывается 10-14 человек.
Председатель Миноблисполкома Александр Турчин сказал, что в каждый район планируют выделить по несколько автомобилей для медучреждений, чтобы врачи могли оперативнее прибывать на вызовы.
«НН».

 


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В понедельник, 4 мая, председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин посетил Несвижскую центральную районную больницу, пообщался с...
 
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