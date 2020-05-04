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В Брестской области посевы гречихи увеличивают более чем в 4 раза

04.05.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В нынешнем сезоне под эту культуру в регионе решили отвести 4,5 тысячи гектаров. Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Виктор Безсилко рассказал sb.by, что на темпах сева это существенно не отразится:

В Брестской области посевы гречихи увеличивают более чем в 4 раза

- Семенами гречихи сельхозпредприятия обеспечены фактически под полную потребность. Наибольшие площади под нее отведены в Ганцевичском, Ивацевичском, Ивановском, Жабинковском, Каменецком районах. Есть все необходимое, чтобы сев провести качественно и в оптимальные сроки. Надеемся, что в ближайшее время дожди, наконец, увлажнят почву, а в мае обойдется без ночных заморозков.

В ОАО "Видомлянское" Каменецкого района гречиху возделывают много лет, площадь доходит до 250 гектаров. Знают в совершенстве все тонкости технологии и отмечают, что дело выгодное, если есть сбыт зерна. В позапрошлом году как раз с этим возникли проблемы. Следующей весной посевы пришлось сократить до 30 гектаров. Убрав урожай, его оставили на семена.

- Такая тактика себя оправдала, - считает заместитель директора по растениеводству ОАО "Видомлянское" Александр Русецкий. - Около 17 тонн гречихи по весне продали хозяйствам Каменецкого, Брестского, Жабинковского, Ивановского, Барановичского и других районов. Спрос на семена нынче высокий, потому что в области расширяют площади. Для себя оставили более 20 тонн, учитывая, что гречихи снова будем сеять больше 200 гектаров.

Посевы этой культуры кратно увеличивают не только сельхозпредприятия, но и целые районы. В Ганцевичском отвели 600 гектаров - втрое больше, чем в прошлом году.

- План сева доведен каждому хозяйству, - пояснил первый заместитель председателя Ганцевичского райисполкома, начальник райсельхозпрода Александр Марков. - Обычно ее возделывали в ОАО "Крышиловичи" и ОАО "Возрождение". Нынче подключились все. Семенами частично обеспечили свои сельхозпредприятия. Закупки организовали и в других районах. Государство предоставляет авансы под будущий урожай. Хозяйства их используют. Серьезная проблема - дефицит влаги в почве. Касается она не только гречихи, но и всех культур.

По информации РУП "Научно-методический центр НАН Беларуси по земледелию", посевные площади гречихи за последнее десятилетие в республике корректировались едва ли не каждый год. Между тем, в 70 - 80-х годах прошлого столетия под нее отводили до 100 тысяч гектаров, в начале двухтысячных - до 44 тысяч. Постепенно земель под эту культуру отводили все меньше.

По поручению Президента аграрии расширяют посевные площади гречихи. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отметили, что в республике план сева этой культуры увеличен существенно - почти до 23 тысяч гектаров.

 
 
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  В нынешнем сезоне под эту культуру в регионе решили отвести 4,5 тысячи гектаров. Заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию...
 
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